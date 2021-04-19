75-річний пенсіонер в одязі онука став зіркою Instagram (фото)
Дідусь з Німеччини став іконою стилю для понад мільйона підписників. Чоловік позує у модних кросівках і худі
Популярний блогер Янник Дифенбах із Німеччини запропонував своєму дідусеві перейти на вуличний стиль в одязі, той погодився і несподівано став зіркою Instagram. Нині німцеві 75 років, і він – ікона стилю для понад мільйона підписників.
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"Я запитав дідуся, чи не хоче він приміряти мій одяг, і він погодився! Він мав дуже гарний вигляд і почувався комфортно. Тому ми зробили кілька знімків й завантажили їх в Instagram", – розповідає Янник Дифенбах.
За словами хлопця, спочатку його дідусь не знав, що сталося, оскільки не розумів соціальних мереж. Але час минав, і люди почали впізнавати його на вулицях, просили сфотографуватися.
"Усі підписники були просто у захваті від дідуся і просили нових фотографій", – стверджує Дифенбах.
Стиль блогера з часом трансформувався. Раніше чоловік вибирав незвичайні образи тільки для фотографій, але тепер він не може вийти на вулицю без своїх улюблених кросівок і модного худі.
Нагадаємо, 75-річний Гюнтер Крабенхефт і його подруга 70-річна Брітт Канья прославилися в інтернеті як наймодніша парочка пенсіонерів у Німеччини. Вони часто ходять по вулицях Берліна в неординарних нарядах.
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