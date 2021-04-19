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75-річний пенсіонер в одязі онука став зіркою Instagram (фото)

Сьогодні, 11:16

Дідусь з Німеччини став іконою стилю для понад мільйона підписників. Чоловік позує у модних кросівках і худі

Популярний блогер Янник Дифенбах із Німеччини запропонував своєму дідусеві перейти на вуличний стиль в одязі, той погодився і несподівано став зіркою Instagram. Нині німцеві 75 років, і він – ікона стилю для понад мільйона підписників.

Не забувайте, в "Сьогодні" теж є свій влогер: Дід Панч у новому випуску YouTube-шоу пояснив, чому водії та пішоходи дратують один одного, і хто з них має рацію.

Фото: Instagram | Jannik

"Я запитав дідуся, чи не хоче він приміряти мій одяг, і він погодився! Він мав дуже гарний вигляд і почувався комфортно. Тому ми зробили кілька знімків й завантажили їх в Instagram", – розповідає Янник Дифенбах.

Фото: Instagram | Jannik

За словами хлопця, спочатку його дідусь не знав, що сталося, оскільки не розумів соціальних мереж. Але час минав, і люди почали впізнавати його на вулицях, просили сфотографуватися.

Фото: Instagram | Jannik

"Усі підписники були просто у захваті від дідуся і просили нових фотографій", – стверджує Дифенбах.

Фото: Instagram | Jannik

Стиль блогера з часом трансформувався. Раніше чоловік вибирав незвичайні образи тільки для фотографій, але тепер він не може вийти на вулицю без своїх улюблених кросівок і модного худі.

Фото: Instagram | Jannik
Фото: Instagram | Jannik
Фото: Instagram | Jannik

Нагадаємо, 75-річний Гюнтер Крабенхефт і його подруга 70-річна Брітт Канья прославилися в інтернеті як наймодніша парочка пенсіонерів у Німеччини. Вони часто ходять по вулицях Берліна в неординарних нарядах.

Крім цього, студент на ім'я Анджело показав знімки наймодніших бабусь Італії.

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фото мода стиль
Джерела: Сьогодні , instagram.com/jaadiee
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