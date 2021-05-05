Три покоління Лопес: Джей Ло з 13-річною донькою та 75-річною мамою знялася для свого бренду

Джей Ло показала своїх найближчих людей в рекламі нової лінійки свого б'юті-бренду. Фотографія трьох представниць різних поколінь викликала захоплення користувачів

Співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка днями в яскравому боді виступила на вечорі принца Гаррі, знялася в рекламній кампанії нової лінійки свого бренду JLO Beauty зі своїми мамою і дочкою. Тріо Лопес позували в профіль в мальовничому саду.

У пості в Instagram Дженніфер розповіла, що її б'юті-продукція створена "для чудової сяючої шкіри віку від 7 до 77 років". Доньці Дженніфер Лопес зараз 13 років, а мамі – Гваделупа Лопес – 77 років. До публікації акторка додала хештег: "Я отримала це від своєї мами", натякаючи, що Гваделупа їй передала красу, яку тепер Джей Ло передає вже своїй дочці.

Дженніфер Лопес з донькою і мамою Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес оголосила про запуск свого б'юті-бренду торік. У ньому представлена як декоративна косметика, так і засоби догляду за шкірою. Саме останні й увійшли до першої лінійки бренду зірки.

Раніше з'явилася інформація про те, що після розриву з Родрігесом Дженніфер Лопес проводить час з колишнім чоловіком.

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