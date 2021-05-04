Я вам не фея! Анна Богдан з Холостяка-11 різко відреагувала на критику хейтерів
Екс-дружина колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана заявила, що на проєкт прийшла будувати любов, а не дружити з усіма
Деякі глядачі нового сезону "Холостяка", вважають Анну Богдан лицемірною і зарозумілою. Принаймні так каже сама дівчина, яка нещодавно назвала причину розлучення з екс-главою Офісу президента.
В Instagram-акаунті Анна написала цілий пост на тему того, що про неї думають, яка вона насправді, і що вона робила на шоу.
"Я не добра фея! Я не вдаю із себе праведницю і не намагаюся завоювати серця мільйонів. Я прийшла на проєкт не грати роль жертви! Я хочу побудувати серйозні стосунки з людиною, яка також за цим прийшла на проєкт!",- висловилася Богдан.
Вона додала, що не мала наміру подружитися з усіма конкурентками, а те, що дівчата коментували одна одну – це цілком нормально. Інакше "Холостяка" було б просто нудно дивитися. Добре, Аня, ми тебе зрозуміли.
Думки фоловерів Богдан розділилися. Одні її підтримали:
- "Ти найкраща"
- "Анюта, я взагалі вважаю, що ви найкраща учасниця проекту – щира, сильна, проста, розумна. Приємно за вами спостерігати"
А інші знову знайшли що обговорити:
- "Ти шукаєш гучну любов, в тому сенсі, що всі твої стосунки з відомими людьми"
- "Звідки тобі знати, хто грає роль... Просто не розумію, навіщо такими постами ви з дівчатками по суті ображаєте чужу вам людину"
Раніше ми писали, що учасниця "Холостяка-11" порушила правило, залишаючи шоу.
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