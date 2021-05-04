Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Я вам не фея! Анна Богдан з Холостяка-11 різко відреагувала на критику хейтерів

Сьогодні, 11:32

Екс-дружина колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана заявила, що на проєкт прийшла будувати любов, а не дружити з усіма

Деякі глядачі нового сезону "Холостяка", вважають Анну Богдан лицемірною і зарозумілою. Принаймні так каже сама дівчина, яка нещодавно назвала причину розлучення з екс-главою Офісу президента.

В Instagram-акаунті Анна написала цілий пост на тему того, що про неї думають, яка вона насправді, і що вона робила на шоу.

"Я не добра фея! Я не вдаю із себе праведницю і не намагаюся завоювати серця мільйонів. Я прийшла на проєкт не грати роль жертви! Я хочу побудувати серйозні стосунки з людиною, яка також за цим прийшла на проєкт!",- висловилася Богдан.

, | 11 (@hannastorozhuk)

Вона додала, що не мала наміру подружитися з усіма конкурентками, а те, що дівчата коментували одна одну – це цілком нормально. Інакше "Холостяка" було б просто нудно дивитися. Добре, Аня, ми тебе зрозуміли.

Думки фоловерів Богдан розділилися. Одні її підтримали:

  • "Ти найкраща"
  • "Анюта, я взагалі вважаю, що ви найкраща учасниця проекту – щира, сильна, проста, розумна. Приємно за вами спостерігати"
Скріншот: instagram.com/hannastorozhuk

Читайте також:
Анна Богдан з Холостяка-11 зізналася, що не хотіла б стати учасницею реаліті знову

А інші знову знайшли що обговорити:

  • "Ти шукаєш гучну любов, в тому сенсі, що всі твої стосунки з відомими людьми"
  • "Звідки тобі знати, хто грає роль... Просто не розумію, навіщо такими постами ви з дівчатками по суті ображаєте чужу вам людину"
Скріншот: instagram.com/hannastorozhuk

Раніше ми писали, що учасниця "Холостяка-11" порушила правило, залишаючи шоу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Фанати Холостяка плачуть через те, що Юля Зайка пішла з шоу: Немає сенсу дивитися 3 факти про дівчат з дев'ятого випуску Холостяка-11, які вас точно здивують Холостяк Михайло Заливако засвітив своє фото з паспорта. Його взагалі не впізнати!
Анна Богдан Холостяк 11
Реклама

Новини партнерів

"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака

Популярні статті

Вчора, 09:48Зірково

Кіркоров на вечірці на честь 54-річчя цілувався із Бузовою та повзав під MARUV

Вчора, 09:29Фаново

Тиждень після Великодня-2021: що можна, а що категорично заборонено робити

Вчора, 08:46Зірково

Холостячка Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж. Ми в захваті!

Вчора, 07:40Психо

Гороскоп на сьогодні 3 травня для всіх знаків зодіаку: Водолії, будьте терпиміші!

Вчора, 05:20Фаново

Поливаний понеділок-2021: прикмети, звичаї і що не можна робити

2 травняЗірково

Лазарєв уперше прокоментував сварку з Лободою і звинуватив у ній інших людей

2 травняЗірково

Надя Дорофєєва відсвяткувала Великдень у селі з переможцем Голосу країни

2 травняФаново

З Великоднем-2021: короткі привітання у віршах

2 травняФаново

Великдень-2021: чого у жодному разі не можна робити і прикмети

2 травняЗірково

Учасниця Холостяка порушила правило, залишаючи шоу: Це було трагічно

2 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 2 травня для всіх знаків зодіаку: Тельці, ви будете на висоті!

2 травняФаново

Привітання з Великоднем-2021: найкрасивіші листівки, короткі вірші і проза

1 травняEvents

Великдень-2021: ритуали, обряди, змови на здоров'я і благополуччя

1 травняФаново

Привітання з прийдешнім Великоднем-2021: листівки і вірші

1 травняЗірково

Заміна Лорак? Філіпп Кіркоров зізнався в коханні MARUV

1 травняNo Stress

Куди поїхати на травневі свята під Києвом – екскурс красивими місцями

Новини партнерів

Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Замуж за принца! Русские актрисы, у которых жизнь - сказка
Замуж за принца! Русские актрисы, у которых жизнь - сказка
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти