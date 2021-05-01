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3 факти з дев'ятого випуску Холостяка-11, які вас точно здивують

Сьогодні, 00:50

З кожним випуском "холостяк" Михайло Заливако дізнається все більше і більше несподіваних подробиць з життя претенденток на його серце

У дев'ятому випуску проєкту "Холостяк-11" було чимало яскравих моментів і одкровень. Фінал все ближче і ближче, тому дівчата починають відкриватися Михайлу Заливако все більше і більше...

Ми вже розповіли, хто залишив проєкт, а в цьому матеріалі дізнайтеся три найнесподіваніших факти про учасниць "Холостяка". Про це дівчата розповіли в дев'ятому випуску проєкту.

Травма Даші

23-річна чемпіонка з бігу Даша поділилася дуже несподіваним фактом про себе. Дівчина розповіла про завершення своєї спортивної кар'єри і походи до психолога.

"Цей період перевернув моє життя на 180 градусів", – згадує Даша.

Фатальний випадок стався з дівчиною кілька років тому в Барселоні, де проходив чемпіонат світу. Тоді Даша отримала травму, через яку довелося забути про спорт.

"Мене хотіли "злити", а на моє місце взяти іншу дівчину", – заявила Даша.

Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

В той момент травма змінила все в її житті – дівчина втратила дохід і не знала, що робити далі.

"У цей період кожні 100 гривень були на рахунку. Потім ніби переключилися мізки, я такі бізнеси "каламутила" – одяг продавала, тому вийшла на постачальників техніки...Перші гроші я витратила на психолога. Ніхто не знав. Тоді витрачала все або на психолога, або на навчання. Сидячи тут, я розумію – як же круто, що це сталося. Тоді думала, що сенс життя втрачений", – поділилася Даша.

Джессіка, не гони!

Колись Джессіка їхала зі швидкістю 280 км на годину – каже, що тестувала новий автомобіль. Цей факт дуже сильно здивував Мішу, а Джессіка весь час лише сором'язливо хихотіла. Оце поворот – адже, як ми пам'ятаємо, головний екстремал на проєкті – Анна Богдан!

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Парашуту – так, великим пам'ятникам – ні

Анна Богдан боїться павуків і великих предметів. Остання фобія, за словами дівчини, у неї з'явилася ще зі шкільних часів.

"Я боюся підходити до великих об'єктів. Я навіть коли дивлюся на їхні зображення – мені вже страшно", – поділилася Анна.

При цьому дівчина любить швидкість, стрибки з парашутом і інший екстрим.

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто залишив проєкт у восьмому випуску "Холостяка-11".

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