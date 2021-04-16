Учасниця Холостяка Анна Богдан розповіла правду про розлучення з ексглавою Офісу президента

Учасниця реаліті "Холостяк -11" була одружена з Андрієм Богданом. Вона зізналася, що рішення розлучитися далося їй нелегко

Учасниця реаліті "Холостяк-11" Анна Богдан в ефірі програми "Як вийти заміж?" зізналася, що причиною розлучення з ексглавою Офісу президента стали його ревнощі.

За словами Анни, екс-оловік просив не працювати, а сидіти вдома. Вона зізналася, що сама була ініціатором розлучення.



"У мене невелика чаша терпіння. Терпіти я не вмію ... Мені важко давалося це рішення, я кохала цю людину", – поділилася учасниця "Холостяк-11".

Анна та Андрій Богдан Фото: Facebook-сторінка Андрія Богдана, instagram.com/hannastorozhuk

Після виходу в ефір програми Анна написала пост в Instagram зазначивши, що тепер всі крапки розставлені.

"Тепер можна розвіяти міфи про короткочасне шлюбі, про те, що була просто коханкою, а не дружиною, що розбила сім'ю, що просто зустрічалися, а вона собі приписала заміжжя, що ніколи не була його дружиною. Сподіваюсь, що тепер у громадськості буде менше до мене запитань, претензій і зневаги ", -написала ексдружина Богдана.

Раніше Аанна Богдан розповіла, які зараз у неї стосунки з ексчоловіком.

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