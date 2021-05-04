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Я вам не фея! Анна Богдан из Холостяка-11 резко отреагировала на критику хейтеров

Сегодня, 11:32

Экс-супруга бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана заявила, что на проект пришла строить любовь, а не дружить со всеми

Некоторые зрители нового сезона "Холостяка" считают Анну Богдан лицемерной и высокомерной. По крайней мере так говорит сама девушка, которая недавно назвала причину развода с экс-главой Офиса президента.

В Instagram-аккаунте Анна написала целый пост на тему того, что о ней думают, какая она на самом деле, и что она делала на шоу.

"Я не добрая фея! Я не строю из себя праведницу мира и не стараюсь завоевать сердца миллионов. Я пришла на проект не играть роль жертвы! Я хочу построить серьёзные отношения с человеком, который также за этим пришел на проект!", – высказалась Богдан.

, | 11 (@hannastorozhuk)

Она добавила, что не намерена была подружиться со всеми конкурентками, а то, что девушки комментировали друг друга – это вполне нормально. Иначе "Холостяка" было бы просто скучно смотреть. Хорошо, Аня, мы тебя поняли.

Мнения фолловеров Богдан разделились. Одни ее поддержали:

  • "Ты лучшая"
  • "Анюта, я вообще считаю, что вы лучшая участница проекта – искренняя, сильная, простая, умная. Приятно за вами наблюдать"
Скриншот: instagram.com/hannastorozhuk

А другие снова нашли что обсудить:

  • "Ты ищешь громкую любовь, в том смысле, что все твои отношения с известными людьми"
  • "Откуда тебе знать, кто играет роль... Просто не понимаю, зачем такими постами вы с девочками по сути оскорбляете чужого вам человека"
Скриншот: instagram.com/hannastorozhuk

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Анна Богдан Холостяк 11
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