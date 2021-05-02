Учасниця Холостяка порушила правило, залишаючи шоу: Це було трагічно
Згідно з правилами проекту, дівчина, яку вигнав холостяк, їде одна і ніхто з учасниць її не проводжає
У 9-му випуску "Холостяка-11" проєкт покинула Юля Зайка, незважаючи на те, що вона була однією з фавориток Михайла Залівако. У своєму Instagrma-профілі дівчина постить фото і розповідає про те, як важко їй прощатися з шоу і самим холостяком.
В одній з публікацій Юля зізналася, що після церемонії троянд вона покинула "Холостяк" не одна, а в "супроводі" інших учасниць. Зайку це дуже засмутило.
"Моя крайня церемонія троянд була трагічною. Після відходу я не спала всю ніч, подушка була повністю залита сльозами.
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За іронією долі я не була тією "щасливицею", яка їде в гордій самоті додому, не перетинаючись з іншими учасницями. У зворотному рейсі я летіла з усіма дівчатками. Представили ці радісні погляди? Найстрашніший політ в моєму житті... ", – написала вона в соцмережі.
Одна з учасниць "Холостяка" в коментарях дорікнула Юлю в тому, що та не зовсім чесна. "...Я тебе підтримувала, як могла... З мого боку я робила багато, і зараз максимально неприємно це читати! А ще гірше, коли люди нічого не знають, роблять з нас змій", – відповіла в коментарях Даша.
Зайка погодилася, що та підтримала її в аеропорту, додавши, що з цієї причини вони і дружать.
Раніше глядачі "Холостяка" відмовилися дивитися шоу з-за того, що вигнали одну з учасниць.
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