Анна Богдан з Холостяка-11 зізналася, що не хотіла б стати учасницею реаліті знову

Ексдружина колишнього голови Офісу президента заявила, що їй сподобалося брати участь в шоу, але вдруге вона б точно не погодилася брати в ньому участь

Проєкт "Холостяк-11" ще не завершився, і хто став переможницею, завоювавши серце Михайла Заливако, ми теж дізнаємося лише через місяць. Однією з головних фавориток на проєкті є Анна Богдан.

Дівчина активно спілкується з підписниками в соцмережах, відповідаючи на їхні запитання. Один з фоловерів Богдан поцікавився, взяла б Анна участь в "Холостяку" знову і чи не шкодує вона про те, що пішла на шоу.

"Ні, ані крапельки не шкодую. Це дуже цікавий досвід в моєму житті, познайомилася з неймовірними людьми. Але більше б не пішла", – сказала Анна і пообіцяла пізніше розповісти про це більш детально.

Скріншот: Instagram

Поки глядачі ще не здогадалися, хто стане переможницею "Холостяка-11", але багато хто пророкує перемогу саме Анні. Головний герой проєкту Михайло Заливако проявляє до дівчини знаки уваги і свою симпатію – парочка вже ходила на побачення і цілувалася. Але у Анни є сильні конкурентки, тому поки про її ймовірну перемогу в проєкті говорити рано.

Нагадаємо, експорнозірка з "Холостяка-11" розповіла, як домогтися симпатії головного героя шоу.

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