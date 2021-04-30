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Холостяк Михайло Заливако засвітив своє фото з паспорта. Його взагалі не впізнати!

Сьогодні, 23:40

За словами Михайла, його часто не впізнають митники. Залівако сильно змінився, і тепер не схожий на самого себе в юності

Для багатьох фото в паспорті – це болюча тема. Вважається, що лише одиниці "вдало" виходять на кадрах для офіційних документів. Схоже, що і "холостяк" Михайло Заливако належить до числа тих, хто трохи соромиться свого фото в паспорті.

Вся річ у тім, що Заливако зовсім не схожий на себе в юності. З тих пір Михайло дуже змінився – змужнів і наростив гору м'язів. За словами "холостяка", його навіть не впізнають митники!

Ми вже бачили, як Михайло виглядав в ранньому дитинстві, А тепер давайте подивимося, яким Заливако був у 16 років. У дев'ятому випуску "Холостяка 11" Михайло без утисків продемонстрував своє фото.

Михайло Заливако
Михайло Заливако
Фото: скриншот, пресслужба

Не тільки на проєкті "Холостяк" "спливають" архівні фото головних героїв. Наприклад, на "Холостячці" Ксенія Мішина також поділилася своїми кадрами з сімейного альбому. Подивіться, як вона виглядала в дитинстві та підлітковому віці.

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