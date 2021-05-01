Фанати Холостяка плачуть через те, що Юля Зайка пішла з шоу: Немає сенсу дивитися
У соцеті дуже гостро відреагували на те, що Холостяк відправив додому одну з фавориток реаліті
Минулого вечора в 9-му випуску "Холостяка-11" проєкт покинула Юля Зайка. Незважаючи на те, що дівчина була однією з фавориток Михайла Залівако, і що в попередньому епізоді вона також була під загрозою вильоту, головний герой все ж попрощався з дівчиною.
Холостяк пояснив, що йому дуже боляче відпускати Юлю додому, тому що у нього є почуття до неї. Однак весь цей час Михайла бентежив той факт, що слова та дії Зайки розходяться.
У своєму Instagram-профілі дівчина опублікувала пост, де зізналася в коханні Михайлу Залівако. "Ти відпускаєш мене. Бачу біль у твоїх очах. Задихаюся. Намагаюся схопити ротом повітря, але це неможливо. Усередині порожнеча. Я люблю тебе... просто знай це", – написала дівчина.
На емоційне повідомлення Юлії відреагували глядачі "Холостяка":
- "Толку дивитися вже того "Холостяка"
- "Немає сенсу дивитися далі, ви були моєю фавориткою"
- "Зайка пішла... більше не хочу дивитися проєкт"
- "Ну все, немає сенсу навіть дивитися той "Холостяк"
- "У шоці від такої церемонії, мені вже не цікаво дивитися далі"
Але деякі написали, що Юлі варто зізнатися Холостякові в почуттях раніше: "Просто якби ці слова, що ти зараз написала, сказала б тоді, на церемонії, щиро і відкрито, а не мовчала, все було б по-іншому 100%. Йому важче було б тебе відпускати".
Нещодавно Анна Богдан з "Холостяка-11" зізналася, що не хотіла б стати учасницею реаліті знову.
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