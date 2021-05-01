Фанати Холостяка плачуть через те, що Юля Зайка пішла з шоу: Немає сенсу дивитися

У соцеті дуже гостро відреагували на те, що Холостяк відправив додому одну з фавориток реаліті

Минулого вечора в 9-му випуску "Холостяка-11" проєкт покинула Юля Зайка. Незважаючи на те, що дівчина була однією з фавориток Михайла Залівако, і що в попередньому епізоді вона також була під загрозою вильоту, головний герой все ж попрощався з дівчиною.

Холостяк пояснив, що йому дуже боляче відпускати Юлю додому, тому що у нього є почуття до неї. Однак весь цей час Михайла бентежив той факт, що слова та дії Зайки розходяться.

У своєму Instagram-профілі дівчина опублікувала пост, де зізналася в коханні Михайлу Залівако. "Ти відпускаєш мене. Бачу біль у твоїх очах. Задихаюся. Намагаюся схопити ротом повітря, але це неможливо. Усередині порожнеча. Я люблю тебе... просто знай це", – написала дівчина.

Скріншот: instagхram.com/julz_seven

На емоційне повідомлення Юлії відреагували глядачі "Холостяка":

"Толку дивитися вже того "Холостяка"

"Немає сенсу дивитися далі, ви були моєю фавориткою"

"Зайка пішла... більше не хочу дивитися проєкт"

"Ну все, немає сенсу навіть дивитися той "Холостяк"

"У шоці від такої церемонії, мені вже не цікаво дивитися далі"

Скріншот: instagram.com/julz_seven

Скріншот: instagram.com/julz_seven

Але деякі написали, що Юлі варто зізнатися Холостякові в почуттях раніше: "Просто якби ці слова, що ти зараз написала, сказала б тоді, на церемонії, щиро і відкрито, а не мовчала, все було б по-іншому 100%. Йому важче було б тебе відпускати".

Нещодавно Анна Богдан з "Холостяка-11" зізналася, що не хотіла б стати учасницею реаліті знову.

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