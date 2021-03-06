"Я плакала кожен день": Кім Кардаш'ян звинуватила ЗМІ в цькуванні

Знаменитість показала свої невдаліші фото з обкладинок журналів, через які вона страждала

Кім Кардаш'ян, яка подала на розлучення з Каньє Вестом, згадала про важкий період, коли вона була вагітна дочкою Норт. Зірка зізналася, що поділитися переживаннями їй захотілося після перегляду документального фільму про Брітні Спірс.

Кім відчуває "велике співчуття" до Брітні Спірс. Про це вона написала в Instastories.

"Те, як засоби масової інформації відіграли велику роль в її житті... може бути дуже травмуючим, і це дійсно може зламати навіть найсильнішу людину", – написала 40-річна Кардаш'ян.

Кім Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Вона зазначила, що яким би публічним не здавалося чиєсь життя, ніхто не заслуговує на "таку жорстокість або засудження заради розваги".

"Коли я була вагітна Норт, у мене була прееклампсія, через яку я безконтрольно опухала. Я набрала 60 фунтів і народила майже на 6 тижнів раніше, і я плакала кожен день через те, що відбувалося з моїм тілом, в основному через те, що мене постійно порівнювали з китом", – поділилася Кім.

Вона опублікувала кілька обкладинок, які змушували її відчувати себе невпевненою, що надалі "зламало" Кардаш'ян.

Фото: instagram.com/stories/kimkardashian

Фото: instagram.com/stories/kimkardashian

Фото: instagram.com/stories/kimkardashian

Фото: instagram.com/stories/kimkardashian

Фото: instagram.com/stories/kimkardashian

Фото: instagram.com/stories/kimkardashian

"Я ділюся цим просто для того, щоб сказати, що дійсно сподіваюся, що всі, хто займається залякуванням кого-небудь до такого ступеня, можуть переглянути свою думку і замість цього спробувати проявити деяке розуміння та співчуття", – додала Кім.

Нагадаємо, що раніше джерело назвало причину, чому Кім Кардаш'ян подала на розлучення з Каньє Вестом.

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