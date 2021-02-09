"В мене був шок" – українська модель про те, як дізналася, що вагітна від екс-"Холостяка"
За словами Даші Хлистун, Макс Михайлюк був дуже радий дізнатися, що стане татом
Напередодні стало відомо, що герой реаліті-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк одружився на своїй вагітній коханій Даші Хлистун. Про те, як модель дізналася, що чекає на дитину, і як на це відреагував Макс, Даша розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Якщо ви не можете порадувати свою другу половинку новиною про вагітність, не впадайте у відчай, – є багато інших способів привітати з Днем закоханих. Про найкрутіші з них ми розповіли в нашому спецматеріали 14 оригінальних ідей до Дня святого Валентина.
Даша Хлистун опублікувала спільне фото з Михайлюком, де той обіймає її кругленький живіт. Дівчина зізналася, що новина про вагітність була для неї шокуючою.
"Я була впевнена, що роблю цей тест, просто, так би мовити,"знати напевно". Побачивши відразу одну смужку, я без сумніву відклала тест і почала мити руки. І який був у мене шок, коли через 5 хвилин я бачу нехай і слабку, але її – другу смужку", – поділилася майбутня мама.
Далі Хлистун почала думати про те, як розповість коханому про майбутнє поповнення в їхній сім'ї. Все пішло не так, як планувала Даша.
"Цього вечора Макс якраз запросив мене на вечерю... я намагалася менше говорити, тому що боялася проговоритися, і після того, як сказала йому що мені потрібно піти завтра в лабораторію, для здачі крові, він запитав "Навіщо?", а я, нічого іншого не придумала, відповіла "Просто вирішила перевірити". Макс все зрозумів", – розповіла вона.
Даша запевняє, що Макс чекав від неї позитивної відповіді, і що він ледь не задушив її від радості, коли та підтвердила вагітність.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що екс-"Холостяк" Нікита Добринін і Даша Квіткова чекають на дитину .
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