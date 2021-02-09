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"В мене був шок" – українська модель про те, як дізналася, що вагітна від екс-"Холостяка"

Сьогодні, 12:07

За словами Даші Хлистун, Макс Михайлюк був дуже радий дізнатися, що стане татом

Напередодні стало відомо, що герой реаліті-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк одружився на своїй вагітній коханій Даші Хлистун. Про те, як модель дізналася, що чекає на дитину, і як на це відреагував Макс, Даша розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Якщо ви не можете порадувати свою другу половинку новиною про вагітність, не впадайте у відчай, – є багато інших способів привітати з Днем закоханих. Про найкрутіші з них ми розповіли в нашому спецматеріали 14 оригінальних ідей до Дня святого Валентина.

Даша Хлистун опублікувала спільне фото з Михайлюком, де той обіймає її кругленький живіт. Дівчина зізналася, що новина про вагітність була для неї шокуючою.

Даша Хлистун і Макс Михайлюк
Даша Хлистун і Макс Михайлюк
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

"Я була впевнена, що роблю цей тест, просто, так би мовити,"знати напевно". Побачивши відразу одну смужку, я без сумніву відклала тест і почала мити руки. І який був у мене шок, коли через 5 хвилин я бачу нехай і слабку, але її – другу смужку", – поділилася майбутня мама.

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Далі Хлистун почала думати про те, як розповість коханому про майбутнє поповнення в їхній сім'ї. Все пішло не так, як планувала Даша.

"Цього вечора Макс якраз запросив мене на вечерю... я намагалася менше говорити, тому що боялася проговоритися, і після того, як сказала йому що мені потрібно піти завтра в лабораторію, для здачі крові, він запитав "Навіщо?", а я, нічого іншого не придумала, відповіла "Просто вирішила перевірити". Макс все зрозумів", – розповіла вона.

Даша запевняє, що Макс чекав від неї позитивної відповіді, і що він ледь не задушив її від радості, коли та підтвердила вагітність.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що екс-"Холостяк" Нікита Добринін і Даша Квіткова чекають на дитину .

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