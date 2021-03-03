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40-річна Кім Кардаш'ян заснула в дивній позі і зганьбилася (фото)

Сьогодні, 10:28

Компрометуючий знімок з'явилася в Instagram-акаунті її косметолога

40-річна американська телезірка Кім Кардаш'ян, яка нещодавно подала на розлучення з Каньє Вестом, стала предметом жартів у соцмережах. Втомлена знаменитість заснула в кріслі у перукаря з відкритим ротом. Фотографія з'явилася в Instagram-акаунті її косметолога Кріса Епплтон.

На знімку знаменитість сидить із закритими очима на чорному шкіряному стільці, закинувши голову на його спинку. Асистент Епплтон тримає волосся Кардаш'ян, а сам стиліст позує за її спиною.

"Люблю тебе, Кім", – підписав він публікацію.

Фото: Instagram

Фотографія стала вірусною й швидко розлетілася по Мережі.

"Перепрацювала, найбільш зайнята людина у світі", "Єдине фото Кардаш'ян без обробки", "Скоро на тебе потече її слина", – жартують у коментарях юзери.

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Сама Кім Кардаш'ян також залишила коментар. "Я тебе ненавиджу! Ти мене втомив!" – висловилася вона.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/chrisappleton1
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