Ну ось і все: Кім Кардаш'ян подала на розлучення з Каньє Вестом

Пара була разом майже 7 років

Після чуток про те, що Каньє Вест найняв відомого адвоката з розлучень, щоб офіційно розлучитися з Кім Кардаш'ян, зірка реаліті-шоу підтвердила чутки про розрив із чоловіком – 19 лютого вона подала до суду документи на розлучення. У шлюбі Кім і Каньє прожили майже 7 років.

Розійтися знаменитості хочуть мирно, Кім також просить про спільну опіку над чотирма дітьми, пише Reuters, з посиланням на Верховний суд Лос-Анджелеса і представника Кардаш'ян.

Кім Кардашьян і Каньє Вест Фото: AFP

Представник Каньє Веста повідомив, що музикант змирився з реальністю. "Він знав, що це станеться, але від цього не стало легше. Це похмурий день для нього", – говорить інсайдер.

Розкол між подружжям стався після бурхливого періоду ще минулого літа. У січні ЗМІ знову почали писати, що між Кім та Каньє щось пішло не так і вони готуються до розлучення.

Кім Кардашьян і Каньє Вест з дітьми Фото: instagram.com/kimkardashian

Деякі вважають, що причиною розриву стала невдала спроба Каньє балотуватися в президенти США у 2020 році. Під час свого першого передвиборного мітингу Вест також заявив, що в 2012 році він думав про аборт, коли Кардаш'ян була вагітна первістком.

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У 40-річної Кім і 43-річного Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго, та сини Сейнт і Псалм.

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