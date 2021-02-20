Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Ну ось і все: Кім Кардаш'ян подала на розлучення з Каньє Вестом

Сьогодні, 10:47

Пара була разом майже 7 років

Після чуток про те, що Каньє Вест найняв відомого адвоката з розлучень, щоб офіційно розлучитися з Кім Кардаш'ян, зірка реаліті-шоу підтвердила чутки про розрив із чоловіком – 19 лютого вона подала до суду документи на розлучення. У шлюбі Кім і Каньє прожили майже 7 років.

Розійтися знаменитості хочуть мирно, Кім також просить про спільну опіку над чотирма дітьми, пише Reuters, з посиланням на Верховний суд Лос-Анджелеса і представника Кардаш'ян.

Кім Кардашьян і Каньє Вест
Кім Кардашьян і Каньє Вест
Фото: AFP

Представник Каньє Веста повідомив, що музикант змирився з реальністю. "Він знав, що це станеться, але від цього не стало легше. Це похмурий день для нього", – говорить інсайдер.

Читайте також:
Ймовірний коханець чоловіка Кардаш'ян зробив несподівану заяву

Розкол між подружжям стався після бурхливого періоду ще минулого літа. У січні ЗМІ знову почали писати, що між Кім та Каньє щось пішло не так і вони готуються до розлучення.

Кім Кардашьян і Каньє Вест з дітьми
Кім Кардашьян і Каньє Вест з дітьми
Фото: instagram.com/kimkardashian

Деякі вважають, що причиною розриву стала невдала спроба Каньє балотуватися в президенти США у 2020 році. Під час свого першого передвиборного мітингу Вест також заявив, що в 2012 році він думав про аборт, коли Кардаш'ян була вагітна первістком.

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У 40-річної Кім і 43-річного Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго, та сини Сейнт і Псалм.

Раніше ми згадували ТОП-10 гучних скандалів за участю Каньє Веста.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком після 8 років шлюбу У Позитива з "Время и Стекло" роман з Мішель Андраде. А як же дружина? Акторка, що змінила стать Еллен Пейдж розлучається зі своєю дружиною Слава Дьомін розлучився з дружиною після 13 років шлюбу і розповів чому
Кім Кардаш'ян Каньє Уест розлучення зірок
Реклама

Новини партнерів

Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Екатерина Кухар из “Танцев со звездами“ показала смелое фото
Екатерина Кухар из “Танцев со звездами“ показала смелое фото
Алена Мозговая замилувала снимком их с Аксельродом дочери
Алена Мозговая замилувала снимком их с Аксельродом дочери

Популярні статті

Вчора, 14:06Events

Красиві привітання з днем народження чоловікові в листівках, віршах і прозі

Вчора, 12:49Зірково

Батьки покійної Фріске продають квартиру дочки. Покупець всіх здивує

Вчора, 06:43Психо

Гороскоп на сьогодні 19 лютого: у Рака любовні справи на першому плані, а Левам потрібно зайнятися облаштуванням будинку

18 лютогоЗірково

Камалія не могла вийти заміж через психологічну травму: "Було дуже страшно"

18 лютогоСмачно

Солянка збірна м'ясна по-домашньому: простий рецепт

18 лютогоЗірково

Діти Пугачової і Галкіна здивували новим талантом: "На це можна дивитися вічно"

18 лютогоФаново

Чоловік надіслав дружині своє фото з відпочинку і повернувся додому холостяком

18 лютогоЗірково

"Так боляче": Брильська, Ахеджакова та інші зірки про смерть Андрія Мягкова

18 лютогоЗірково

Син Наташі Корольової станцював на пілоні зі своєю дівчиною під хіт мами: відео

18 лютогоСмачно

Класичний рецепт яблучного штруделя з родзинками і корицею

18 лютогоЗірково

Помер Андрій Мягков з "Іронії долі, або З легким паром"

18 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Близнюки страждають від впливу ретроградного Меркурія, а Левам потрібен контроль

17 лютогоЗірково

Найміцніші пари шоу-бізнесу

17 лютогоСмачно

Як запекти соковите м'ясо – зробіть це в рукаві

17 лютогоСмачно

Як приготувати соус бешамель: 3 смачних рецепти

17 лютогоЗірково

У Мережі розкритикували новий імідж Регіни Тодоренко: "Старить цей образ"

Новини партнерів

Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Гороскоп на год: что ждет Драконов, Змей, Лошадей и Коз
Гороскоп на год: что ждет Драконов, Змей, Лошадей и Коз
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Петро Чорний розлучився з дружиною після 26 років шлюбу
Петро Чорний розлучився з дружиною після 26 років шлюбу
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти