"Цього вона вже не могла терпіти": джерело назвало причину, чому Кім Кардаш'ян подала на розлучення

Стосунки пари почали руйнуватися давно

Чутки про розлучення Кім Кардаш'ян і Каньє Веста ходили давно, а днями зірка реаліті-шоу підтвердила, що пара більше не разом. Тепер же в Мережі гадають, що стало причиною. Джерела, наближені до пари розповіли, коли став валитися шлюб Кім і Каньє.

Як пише Us Weekly, все почалося ще в 2018 році через інтерв'ю репера.

"Поворотним моментом у шлюбі Кім і Каньє стало те, що він сказав, що рабство – це вибір", – розповіло джерело, згадавши інтерв'ю, в якому Вест заявив, що рабство в США було вибором, а не повинністю темношкірого населення країни.

Кім Кардашьян і Каньє Вест Фото: AFP

Ці слова засмутили Кім, плюс громадськість була обурена. Парі потрібен був час, щоб налагодити стосунки. Але як тільки здавалося, що все вже добре, Каньє шокував новим висловлюванням. У 2020 році він зізнався, що запропонував Кім зробити аборт перед тим, як на світ з'явилася їхня дочка Норт, це і стало останньою краплею.

"Вона могла відмахнутися від його шокуючих громадськість заяв, але не могла проігнорувати те, що він згадав дітей. Цього вона вже не могла терпіти. На її думку, це було неприйнятно, і вона боялася, що одного разу Норт прочитає про це", – розповіло джерело.

Нагадаємо, що в Мережі вже давно ходили чутки, що пара не живе разом.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не саме, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

Раніше ми згадували скандальні витівки Каньє Веста.

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