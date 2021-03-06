"Я плакала каждый день": Ким Кардашьян обвинила СМИ в травле

Знаменитость показала свои самые неудачные фото с обложек журналов, из-за которых страдала

Ким Кардашьян, которая подала на развод с Канье Уэстом, вспомнила о трудном периоде, когда она была беременна дочкой Норт. Звезда призналась, что поделиться переживаниями ей захотелось после просмотра документального фильма о Бритни Спирс.

Ким испытывает "большое сочувствие" к Бритни Спирс. Об этом она написала в Instastories.

"То, как средства массовой информации сыграли большую роль в ее жизни... может быть очень травмирующим, и это действительно может сломать даже самого сильного человека", – написала 40-летняя Кардашьян.

Ким Кардаш'ян Фото: instagram.com/kimkardashian

Она отметила, что какой бы публичной ни казалась чья-то жизнь, никто не заслуживает "такой жестокости или осуждения ради развлечения".

"Когда я была беременна Норт, у меня была преэклампсия, из-за которой я бесконтрольно опухала. Я набрала 60 фунтов и родила почти на 6 недель раньше, и я плакала каждый день из-за того, что происходило с моим телом, в основном из-за того, что меня постоянно сравнивали с китом", – поделилась Ким.

Она опубликовала несколько обложек, которые заставляли ее чувствовать себя неуверенной, что в последствии "сломало" Кардашьян.

Фото: instagram.com/stories/kimkardashian

Фото: instagram.com/stories/kimkardashian

Фото: instagram.com/stories/kimkardashian

Фото: instagram.com/stories/kimkardashian

Фото: instagram.com/stories/kimkardashian

Фото: instagram.com/stories/kimkardashian

"Я делюсь этим просто для того, чтобы сказать, что действительно надеюсь, что все, кто занимается позором и запугиванием кого-либо до такой степени, могут пересмотреть свое мнение и вместо этого попытаться проявить некоторое понимание и сострадание", – заключила Ким.

Напомним, что ранее источник назвал причину, почему Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом.

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