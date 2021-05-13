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Другим організатором голою фотосесії в Дубаї був Олексій Концов – зізнання моделі

Сьогодні, 13:11

Модель Наталія Чубріна, яка була однією з учасниць скандальної фотосесії на балконі в Дубаї, розповіла про організатора зйомки

Фото: Facebook, Скріншот з YouTube

Одна з учасниць голою фотосесії в Дубаї Наталя Чуприна підтвердила, що Віталій Гречин не один організував скандальну зйомку.

В інтерв'ю для YouTube-каналу Ірини Масловіци модель сказала, що за її інформацією, другим організатором фотосесії був російський підприємець Олексій Концов. Саме він запросив дівчат на балкон.

"Наскільки я розумію, це був його номер. Нас було близько 26 дівчат. Ми відразу ж прийшли до загальної теми, що робимо фотографію", – розповіла Наталя.

Олексій Концов і моделі в Дубаї
Олексій Концов і моделі в Дубаї
Фото: Facebook

За словами дівчини, відразу було зрозуміло, що фотографуватися вони будуть в оголеному вигляді, тому що вони займаються ню-зйомками.

Варто зазначити, що раніше Концов заперечував свою причетність до фотосесії.

Нещодавно одна з учасниць скандальної фотосесії зробила відверте зізнання.

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