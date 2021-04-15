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Там були росіянки, вони втекли: нові подробиці голої фотосесії в Дубаї (відео)

Сьогодні, 14:48

Серед дівчат, які оголені фотографувалися на балконі готелю, були не тільки українки, а й росіянки. Вони полетіли додому 3 квітня, у день затримання

Про те, що серед оголених дівчат на балконі готелю були не тільки українки, а й росіянки, розповіли дві моделі – Ірина і Діана – у прямому ефірі в Instagram.

Дівчата провели в дубайському СІЗО вісім днів, після чого їх депортували з ОАЕ.

"Все почалося з того, що один добрий поліцейський сказав: "Дівчата, ви ні в чому не винні. Просто щоб вас швидше відпустили, ви маєте прийти і дати свідчення". І уявіть, які дурепи, повірили і пішли", – сказали дівчата, вказуючи на себе.

Ірина и Діана
Відео: instagram.com/mur.irco

За словами дівчат, всі "розумні звалили ще 3-го числа", а в решти дівчат квитки додому були на 5 квітня.

"І ось ті, у кого були квитки на 3-тє число, успішно чкурнули, у них все добре, вони не бачили дубайське СІЗО, за хліб не билися", – сказала Ірина.

Раніше ми писали, що дівчата також повідомили про двох українок, які досі залишаються в ОАЕ. Одна з них хворіє на COVID-19, інша перебуває в СІЗО.

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