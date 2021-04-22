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Один з організаторів голої фотосесії в Дубаї звільнений з СІЗО – ЗМІ

Сьогодні, 14:50

Одним з вірогідних організаторів фотосесії з голими українськими і російськими моделями в Дубаї є російський підприємець Олексій Концов

Одна з імовірних організаторів "голої" фотосесії в Дубаї Олексій Концов сьогодні прибуде до Москви – чоловіка звільнили з дубайського СІЗО, повідомляє Telegram-канал Mash.

"Олексія Концова, затриманого після "голої" фотосесії в Дубаї, випустили з в'язниці. За нашою інформацією, засновник компанії "Інвольта" вже сів на літак до Москви і сьогодні ввечері буде на батьківщині", – йдеться в повідомленні.

Олексій Концов і моделі в Дубаї
Олексій Концов і моделі в Дубаї
Фото: Facebook

Зазначимо, що, крім Олексія, ще одним організатором фотосесії вважається американський фінансист українського походження Віталій Гречин.

Раніше повідомлялося, що Олексій і Віталій досі перебувають в СІЗО в Дубаї, а моделі ж, які брали участь у зйомці, вже були депортовані на батьківщину.

Нагадаємо, 3 квітня голі моделі влаштували фотосесію на балконі в мусульманському Дубаї (ОАЕ) і були заарештовані представниками місцевих правоохоронних органів. Фотографії та ролики незабаром з'явилися в соціальних мережах і викликали резонанс.

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