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Бабуся і коханий все пробачили: учасниця голої фотосесії в Дубаї розповіла, що там сталося

Сьогодні, 14:29

Яна Грабощук, яку депортували з ОАЕ зізналася, що їй соромно за те, що трапилося, і що вона заслужила всі 8 днів перебування в СІЗО

Сама впізнавана учасниця "голої" фотосесії в Дубаї Яна Грабощук прокоментувала ситуацію із затриманням і депортацією. За словами дівчини, вона працює з 19 років, але на оголенні не заробляє.

"Це більше хобі", – заявила дівчина в сюжеті ТСН.

Яна Грабощук
Фото: instagram.com/ya_.na_ka

Говорячи про резонансну ситуацію в Дубаї Яна стверджує, що це був просто відпочинок в компанії друзів, а організатора – Віталія Гречина – називає "добрим" і просто чоловіком, який любить, щоб його оточували красиві дівчата.

"Ми фотографувалися в басейні, потім просто піднялися до нього додому, щоб переодягнутися. Вид з балкона був красивий і ми вирішили зробити кілька знімків", – розповідає дівчина.

Яна Грабощук
Фото: instagram.com/ya_.na_ka

Вона додала, що цей вчинок був дурним, а вона та інші моделі самі винні в тому, що їх затримала поліція.

"З нами поводилися як з тваринами. Ми їли хліб і чай пили. Нас будили серед ночі – обшук був", – ділиться враженнями про перебування в камері Яна.

До речі, на Грабощук в Україні чекав хлопець. Вона боялася, як той відреагує на цю подію, але запевняє, що все добре. Бабуся дівчини, яка до цього не представляла, як відпочиває її внучка, теж пробачила Яну.

Нагадаємо, що раніше з'явилися нові подробиці голою фотосесії в Дубаї .

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