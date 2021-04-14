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Крики в камерах, холодний душ і дати померлих на стінах: учасниця голої фотосесії в Дубаї про треш у СІЗО

Сьогодні, 14:43

Модель Вікторія Ільченко, яка була однією з учасниць скандальної фотосесії на балконі в Дубаї, шокувала розповіддю про пережиті вісім днів у СІЗО

Учасниця "Голої" фотосесії в Дубаї, організатори якої досі знаходяться у в'язниці, у деталях розповіла про пережиті страхіття після арешту. Модель Вікторія Ільченко заявила, що їм заборонено було дзвонити навіть сім'ї. У СІЗО у них був холодний душ, постійний шум вентиляції, їжа один раз в день і повне незнання того, що буде далі. До всього іншого, прямо перед затриманням у Вікторії запалилися нирки – їй довелося викликати лікаря, оскільки медсестер в готелі не було.

У Instagram Вікторія Ільченко запостила фото, де вона позує в мінісукні на балконі. За словами моделі, ніхто не вдається в те, що відбулося насправді в Дубаї. Зараз все дівчата вже повернулися на батьківщину, але Вікторія зазначила, що нікому не побажає пережити подібне.

Вікторія Ільченко
Вікторія Ільченко
Фото: instagram.com/_victoria_ilchenko_

"Нас позбавили всього: забрали всі особисті речі, гроші, паспорти, телефони. Це був шок і страх. Страх за те, що ти не можеш подзвонити й сказати що ти живий і ти в порядку. А ти просто прийшов до відділку на прохання поліції "дати свідчення" і "ви будете вільні". Задумайтесь тепер наскільки добре і продумано вони працюють, навіть ловити нікого не потрібно. Сидячи 8 днів в повному нерозумінні що буде, просидите ви в цьому місці пару днів або цілий строк, починаєш божеволіти. Нашими сльозами можна було напоїти всю Африку, а обличчями опухлими від сліз, можна сміливо лякати дітей", – написала Вікторія Ільченко.

Крім цього, затримані не могли навіть зі стаціонарного номера зателефонувати родині або послу.

"Весь цей час ти проводиш в "апартаментах", які на час стають твоїм притулком. І все що в тебе є це матрац і ковдра, світло яке ніколи не вимикають і 24/7 шумлива вентиляція, яка не дає заснути та є одним з психологічних прийомів. Кожен в цьому місці розуміє свої помилки та переоцінює все", – написала модель.

Голі моделі в Дубаї
Голі моделі в Дубаї
Фото: скриншот

Вікторія Ільченко зізналася, що їм навіть не давали гігієнічні засоби, які потрібні дівчатам під час ПМС і таблетки.

"Шоком також був холодний душ, запах туалету, що не змивається, відсутність туалетного паперу і потреба їсти руками", – написала Валерія.

У Instastories модель запостила кадр з крапельницею в руці. Річ у тому, що в останній день "свободи" у неї було запалення нирок, але лікарів в готелі не виявилося.

Скріншот Instagram

У самих камерах, за словами Вікторії, на стінах були написані імена і дати померлих, а з сусідніх камер було чутно крики людей через бійки. На прохання дівчат, їх не переводили в камеру, де постійні бійки, а замість цього з ними була дівчина, яка в СІЗО вже вісім місяців. Її випустили за рішенням суду в той же день, коли і їх.

Раніше одна з учасниць фотосесії в Дубаї заявила, що моделей змусили вийти на балкон голими.

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