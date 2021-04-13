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Зайшли тільки перевдягнутися: росіянин заперечує причетність до "голої" фотосесії в Дубаї

Сьогодні, 21:21

Як заявили в компанії Involta, засновником якої є Олексій Концов, його помилково звинуватили в організації непристойної фотосесії

Засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов, якого заарештували в Дубаї через можливу причетність до скандальної фотосесії оголених дівчат на балконі, заперечує всі звинувачення – вони піднялися в квартиру для того, щоб перевдягнутися.

На це пішло нібито тільки пів години, йдеться в заяві компанії Involta в Instagram.

"Дівчата на фото – близькі подруги Віталія Гречина, з якими він подорожував і раніше. В той день вони відпочивали з Віталієм в басейні будинку, в якому жив Олексій. З ними був фотограф Олександр Тен", – йдеться в повідомленні.

У компанії заявили, що Концова "помилково" звинуватили в порушенні норм суспільної моралі та організації непристойною фотосесії.

"На відео, зробленому з сусіднього будинку, видно, що саме Олександр Тен, а не Олексій Концов, фотографує дівчат на балконі. Присутність Олександра Тена підтверджується документами поліції. Олександр Тен оголошений в розшук у Дубаї у цій справі", – відзначили в компанії.

Водночас 23-річна українська модель Ірина Сотуленко заявила, що відмовлялася виходити на балкон, на якому проходила фотосесія. За словами Ірини, вона розуміла, що зйомка проходить в мусульманській країні зі строгими законами, і здогадувалася, що дівчат можуть оштрафувати або навіть посадити до в'язниці.

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фото звинувачення моделі Дубай
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