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Вторым организатором голой фотосессии в Дубае был Алексей Концов- признание модели

Сегодня, 13:11

Модель Наталья Чубрина, которая была одной из участниц скандальной фотосессии на балконе в Дубае, рассказала об организаторе съемки

Фото: Facebook, Скриншот из YouTube

Одна из участниц голой фотосессии в Дубае Наталья Чуприна подтвердила, что Виталий Гречин не один организовал скандальную съемку.

В интервью для YouTube-канала Ирины Масловицы модель сказала, что по ее информации, вторым организатором фотосессии был российский предприниматель Алексей Концов. Именно он пригласил девушек на балкон.

"Насколько я понимаю, это был его номер. Нас было около 26 девушек. Мы сразу же пришли к общей теме, что делаем фотографию", – рассказала Наталья.

Алексей Концов и модели в Дубае
Алексей Концов и модели в Дубае
Фото: Facebook

По словам девушки, сразу было понятно, что фотографироваться они будут в обнаженном виде, потому что они занимаются ню-съемками.

Стоит отметить, что ранее Концов отрицал свою причастность к фотосессии.

Недавно одна из участниц скандальной фотосессии сделала откровенное признание.

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