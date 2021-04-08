Фотограф про організатора голої фотосесії в Дубаї: У нього постійно жили 2-3 утриманки

Віталій Гречин нерідко влаштовував фотозйомки з молодими дівчатами

Знайомий ймовірного організатора фотосесії за участю оголених моделей в Дубаї Віталія Гречина, розповів, що чоловік жив з деякими моделями.

За словами московського фотографа Сергія Леніна, який знайомий з Віталієм, Гречин любить влаштовувати подібні "тури" з моделями за кордоном, деякі з них у нього жили як утриманки, а кого-то з дівчат Віталій взагалі знайомив зі своїми заможним друзям. Про це Сергій розповів в інтерв'ю МК.

"Наскільки я знаю, у нього на постійній основі в квартирі жили дві-три дівчини, вважайте, як утриманками були. Але не тому, що він секс-гігант, просто у нього є психологічні проблеми. Віталій – глибоко самотня людина. І страшно боявся самотності, сам зізнавався в цьому. Йому необхідно, щоб поруч з ним хтось перебував", – розповів Сергій.

Віталій Гречин Фото: facebook.com/vitaliy.grechin

За словами фотографа, Віталій знайомився з дівчатами в соцмережах і запрошував до свого кола спілкування. В основному, в тусовці Гречина були дівчата з невеликих міст, які шукають "кращого життя".

"Своїх знайомих дівчат він, швидше за все, знайомив із забезпеченим приятелями. Не думаю, що за гроші, скоріше, по дружбі. Дівчатам це було зручно. Віталій міг знайти їм багатого надійного спонсора на постійній основі без ризиків. Хоча, не виключаю, що він міг мати відсоток з цього", – поділився Ленін, додавши що Віталій – "своєрідна і ексцентрична людина".

Віталій Гречин Фото: facebook.com/vitaliy.grechin

Сергій запевняє, що Гречин має схильність до фотографій оголених жінок, тому і нерідко влаштовує подібні фотосесії зі своїми подругами.

Нагадаємо, подруга голих українок з Дубая пояснила, навіщо вони туди поїхали.

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