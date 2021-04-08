Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Фотограф про організатора голої фотосесії в Дубаї: У нього постійно жили 2-3 утриманки

Сьогодні, 19:00

Віталій Гречин нерідко влаштовував фотозйомки з молодими дівчатами

Знайомий ймовірного організатора фотосесії за участю оголених моделей в Дубаї Віталія Гречина, розповів, що чоловік жив з деякими моделями.

За словами московського фотографа Сергія Леніна, який знайомий з Віталієм, Гречин любить влаштовувати подібні "тури" з моделями за кордоном, деякі з них у нього жили як утриманки, а кого-то з дівчат Віталій взагалі знайомив зі своїми заможним друзям. Про це Сергій розповів в інтерв'ю МК.

"Наскільки я знаю, у нього на постійній основі в квартирі жили дві-три дівчини, вважайте, як утриманками були. Але не тому, що він секс-гігант, просто у нього є психологічні проблеми. Віталій – глибоко самотня людина. І страшно боявся самотності, сам зізнавався в цьому. Йому необхідно, щоб поруч з ним хтось перебував", – розповів Сергій.

Віталій Гречин
Віталій Гречин
Фото: facebook.com/vitaliy.grechin

За словами фотографа, Віталій знайомився з дівчатами в соцмережах і запрошував до свого кола спілкування. В основному, в тусовці Гречина були дівчата з невеликих міст, які шукають "кращого життя".

"Своїх знайомих дівчат він, швидше за все, знайомив із забезпеченим приятелями. Не думаю, що за гроші, скоріше, по дружбі. Дівчатам це було зручно. Віталій міг знайти їм багатого надійного спонсора на постійній основі без ризиків. Хоча, не виключаю, що він міг мати відсоток з цього", – поділився Ленін, додавши що Віталій – "своєрідна і ексцентрична людина".

Віталій Гречин
Віталій Гречин
Фото: facebook.com/vitaliy.grechin

Сергій запевняє, що Гречин має схильність до фотографій оголених жінок, тому і нерідко влаштовує подібні фотосесії зі своїми подругами.

Нагадаємо, подруга голих українок з Дубая пояснила, навіщо вони туди поїхали.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Учасниць голої фотосесії в Дубаї помістили до в'язниці - ЗМІ (оновлено) Учасниця Холостяка-8 помічена на фото з організатором голої фотосесії в Дубаї Хто влаштував фотосесію з голими українками в Дубаї? Є дві версії
моделі Дубай
Реклама

Новини партнерів

Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро

Популярні статті

Сьогодні, 15:38Здорово

Коли збирати березовий сік: точні терміни, користь і шкода

Сьогодні, 10:57Смачно

Готуємо пісні дріжджові млинці: покроковий рецепт

Сьогодні, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 8 квітня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, будьте мудріші!

Вчора, 16:45Здорово

Антисептики для рук: які дійсно усувають віруси

Вчора, 16:22Зірково

Українські моделі з балкону в Дубаї масово видаляють свої фото та акаунти в соцмережах

Вчора, 12:21Зірково

Мати 8-річної українки, яка цілувалася з 13-річним блогером, заявила про домашнє насильство

Вчора, 10:05Зірково

Падчерка Потапа розповіла, чому пішла з сімейного бізнесу

Вчора, 05:06Психо

Гороскоп на сьогодні 7 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не будь злюкою!

Вчора, 05:05Events

7 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

6 квітняEvents

Ефектні листівки з Благовіщенням: привітання у віршах і прозі

6 квітняСмачно

Смачно, як у дитинстві: 5 найулюбленіших десертів

6 квітняЗірково

Ані Лорак вперше розповіла про новий роман

6 квітняФаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

6 квітняФаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

6 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

5 квітняФаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти