Учасники Littlе Big знялися голими: Ілліч прикрив рукою груди Таюрської
Закохані Ілля Прусікін і Соня Таюрська дали шанувальникам новий привід для обговорень
Новоспечена пара Соня Таюрська та Ілля Прусікін з групи Little Big не перестають провокувати соцмережі. Тільки но всі заспокоїлися після голих фото Соні, як закохані знялися оголеними разом.
На знімку, опублікованому в Instagram-профілі Соні обидва лежать на журналах з підзаголовком "Його коханка виявилася кращою подругою дружини", Ілліч при цьому прикриває рукою груди Таюрської.
"Це найвсратіша обкладинка у світі, в найжовтішому і дешевому журналі у всесвіті! Це таааак погано, що просто офігенно!!! Я був на обкладинці Forbes, але цей 27-ми рублевий журнал, з нашими обличчями, які вирізали з рандомних фото, наспіх знайдених в інтернеті, тепер мій особистий топ", – написав Ілля Прусікін у себе в Instagram.
Підписники музиканта оцінили його задумку:
- "Такого великого тролінгу я ще не бачив"
- "Немає слів, та ви – вогонь"
- "Найсексуальніша людина у світі і його найсексуальніша дівчина в світі за версією всіх журналів всього світу"
Нагадаємо, що наприкінці травня цього року Софія Таюрська підтвердила роман з Іллею Прусікіним. На адресу дівчини надходило багато хейту, оскільки багато хто вирішив, що вона розлучила Прусікіна з його колишньою дружиною – реп-виконавцею Іриною Смєлою, відомої як Tatarka. Вони були разом з 2016 по 2020-й рік, в 2017 у пари народився син.
Після розлучення Смєлої і Прусікіна з'явилися чутки про роман артиста з його колегою по групі – Сонею Таюрською, яка, на той момент, вже розійшлася зі своїм молодим чоловіком.
У яких українських знаменитостей найспокусливіші сідниці – дізнайтеся в сюжеті:
Раніше Ілліч згадав, як почався його роман з Софією Таюрською.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше