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Учасники Littlе Big знялися голими: Ілліч прикрив рукою груди Таюрської

Сьогодні, 13:56

Закохані Ілля Прусікін і Соня Таюрська дали шанувальникам новий привід для обговорень

Соня Таюрська та Ілля Прусікін знялися оголеними
Соня Таюрська та Ілля Прусікін знялися оголеними
Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Новоспечена пара Соня Таюрська та Ілля Прусікін з групи Little Big не перестають провокувати соцмережі. Тільки но всі заспокоїлися після голих фото Соні, як закохані знялися оголеними разом.

На знімку, опублікованому в Instagram-профілі Соні обидва лежать на журналах з підзаголовком "Його коханка виявилася кращою подругою дружини", Ілліч при цьому прикриває рукою груди Таюрської.

"Це найвсратіша обкладинка у світі, в найжовтішому і дешевому журналі у всесвіті! Це таааак погано, що просто офігенно!!! Я був на обкладинці Forbes, але цей 27-ми рублевий журнал, з нашими обличчями, які вирізали з рандомних фото, наспіх знайдених в інтернеті, тепер мій особистий топ", – написав Ілля Прусікін у себе в Instagram.

Соня Таюрська та Ілля Прусікін знялися оголеними
Соня Таюрська та Ілля Прусікін знялися оголеними
Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Підписники музиканта оцінили його задумку:

  • "Такого великого тролінгу я ще не бачив"
  • "Немає слів, та ви – вогонь"
  • "Найсексуальніша людина у світі і його найсексуальніша дівчина в світі за версією всіх журналів всього світу"
Скріншот: instagram.com/iliyaprusikin

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Скріншот: instagram.com/iliyaprusikin

Нагадаємо, що наприкінці травня цього року Софія Таюрська підтвердила роман з Іллею Прусікіним. На адресу дівчини надходило багато хейту, оскільки багато хто вирішив, що вона розлучила Прусікіна з його колишньою дружиною – реп-виконавцею Іриною Смєлою, відомої як Tatarka. Вони були разом з 2016 по 2020-й рік, в 2017 у пари народився син.

Після розлучення Смєлої і Прусікіна з'явилися чутки про роман артиста з його колегою по групі – Сонею Таюрською, яка, на той момент, вже розійшлася зі своїм молодим чоловіком.

У яких українських знаменитостей найспокусливіші сідниці – дізнайтеся в сюжеті:

Раніше Ілліч згадав, як почався його роман з Софією Таюрською.

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