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Джамала розчулила сімейними фото на честь першого дня народження сина

Сьогодні, 17:12

Українська співачка кримськотатарського походження поділилася зворушливими сімейними знімками на честь першого дня народження молодшого сина

Джамала влаштувала фотосесію на честь першого дня народження сина
Джамала влаштувала фотосесію на честь першого дня народження сина
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Сьогодні в родині співачки Джамали свято. Молодшому синові артистці Селім-Гірею виповнюється рік. Джамала у себе в Instagram поділилася зворушливими кадрами сімейної фотосесії, яку співачка влаштувала на честь дня народження молодшого сина.

"Я не знаю, як ми без тебе жили. Будь завжди. Хайирли Яшлар олсун (Вітаю з днем народження) Любимо", – підписала фото співачка.

Джамала влаштувала фотосесію на честь першого дня народження сина
Джамала влаштувала фотосесію на честь першого дня народження сина
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала влаштувала фотосесію на честь першого дня народження сина
Джамала влаштувала фотосесію на честь першого дня народження сина
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала влаштувала фотосесію на честь першого дня народження сина
Джамала влаштувала фотосесію на честь першого дня народження сина
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала влаштувала фотосесію на честь першого дня народження сина
Джамала влаштувала фотосесію на честь першого дня народження сина
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала влаштувала фотосесію на честь першого дня народження сина
Джамала влаштувала фотосесію на честь першого дня народження сина
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Шанувальники Джамали засипали її поздоровленнями і побажали малюкові всього самого найкращого.

  • "Щастя всій родині! Ви прекрасні"
  • "З днем народження прекрасного, усміхненого малюка Селіма. Бажаю міцного здоров'я, нехай завжди буде таким же радісним і щасливим. І ніякі перешкоди не встануть на його шляху",
  • "Вітаю! Міцного здоров'я і щасливої долі"
  • "Чудовий синку! Гарна сім'я! Що ще для щастя потрібно! Щасливі разом!"

Як відомо, Джамала і її чоловік, Бекіра Сулейманов, виховують двох синів. Старший син народився в 2018 році.

Відзначимо, обидва сини Джамали отримали подвійні імена. Молодшого назвали Селім-Гірея, а старшого – Емір-Рахман.

Співачка розповіла, Селім-Гірей – ім'я з історичними коренями. Це одна з головних фігур в історії Кримського ханства, видатний правитель, улюблений і в народі, і серед знаті. Ім'я Селім сподобалося чоловікові, а їй – Гірей. Тому вони вирішили поєднати і назвати на честь великого хана.

Ім'я Емір-Рахман артистці наснилося. Як вона пояснила, в перекладі на російську Емір означає "правитель", а Рахман – "милостивий".

Нещодавно Джамала повідомила, що має намір схуднути. Про те, скільки співачка проводить часу в залі і як худнуть інші українські зірки дивіться у відео:

Раніше ми розповідали, що Джамала здивувала шанувальників новою фотосесією.

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