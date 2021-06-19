Джамала розчулила сімейними фото на честь першого дня народження сина
Українська співачка кримськотатарського походження поділилася зворушливими сімейними знімками на честь першого дня народження молодшого сина
Сьогодні в родині співачки Джамали свято. Молодшому синові артистці Селім-Гірею виповнюється рік. Джамала у себе в Instagram поділилася зворушливими кадрами сімейної фотосесії, яку співачка влаштувала на честь дня народження молодшого сина.
"Я не знаю, як ми без тебе жили. Будь завжди. Хайирли Яшлар олсун (Вітаю з днем народження) Любимо", – підписала фото співачка.
Шанувальники Джамали засипали її поздоровленнями і побажали малюкові всього самого найкращого.
- "Щастя всій родині! Ви прекрасні"
- "З днем народження прекрасного, усміхненого малюка Селіма. Бажаю міцного здоров'я, нехай завжди буде таким же радісним і щасливим. І ніякі перешкоди не встануть на його шляху",
- "Вітаю! Міцного здоров'я і щасливої долі"
- "Чудовий синку! Гарна сім'я! Що ще для щастя потрібно! Щасливі разом!"
Як відомо, Джамала і її чоловік, Бекіра Сулейманов, виховують двох синів. Старший син народився в 2018 році.
Відзначимо, обидва сини Джамали отримали подвійні імена. Молодшого назвали Селім-Гірея, а старшого – Емір-Рахман.
Співачка розповіла, Селім-Гірей – ім'я з історичними коренями. Це одна з головних фігур в історії Кримського ханства, видатний правитель, улюблений і в народі, і серед знаті. Ім'я Селім сподобалося чоловікові, а їй – Гірей. Тому вони вирішили поєднати і назвати на честь великого хана.
Ім'я Емір-Рахман артистці наснилося. Як вона пояснила, в перекладі на російську Емір означає "правитель", а Рахман – "милостивий".
Нещодавно Джамала повідомила, що має намір схуднути. Про те, скільки співачка проводить часу в залі і як худнуть інші українські зірки дивіться у відео:
Раніше ми розповідали, що Джамала здивувала шанувальників новою фотосесією.
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