Онук Пугачової не вважає, що він успішний тільки завдяки своїм знаменитим родичам

Онук Алли Пугачової Нікіта Пресняков, який розповів про деякі секрети зіркового сімейства, недавно отримав головну роль у виставі "Безіменна зірка", яка пройде на сцені Губернського театру Сергія Безрукова. Багато хто припустив, що роль зірковий спадкоємець отримав завдяки своїй родині. Сам Нікіта Пресняков так не вважає.
Зазначається, що виконавця на головну роль шукали дуже довго. Після довгих обговорень було прийнято рішення запросити в спектакль Нікіту Преснякова. Як згадав Сергій Безруков в одному зі своїх інтерв'ю, що гени і спадковість дають про себе знати.
"Ми з режисером разом прийшли до рішення запросити на головну роль Нікіту, і я впевнений, що це правильний вибір. Мені подобається його голос, і у нього дуже хороший музичний смак. Нікіта дуже добре відчуває музику, гени тут передалися відмінно, на ньому природа точно не відпочила!" – заявив Безруков.
Онук Пугачової не згоден з такою думкою.
"Це зовсім не гени, а робота! Скажу як є, мені дуже не подобається, коли люди посилаються на гени, про кого б не йшлося. Наприклад, мені батько в дитинстві ставив хорошу музику, завдяки чому у мене розвинувся хороший смак. А далі у мене самого з'явився інтерес до музики, хоча, в свої 15-16 років я огидно співав, просто жахливо. Далі став все більше і більше займатися, у мене з'явився друг у школі, ми стали з ним ходити в караоке, яке для нас перетворилося в репетиційний зал", – сказав Нікіта Пресняков в інтерв'ю Tele.ru.
Які таланти є у дітей зірок – подробиці в сюжеті:
Раніше, що Крістіна Орбакайте розповідала, что Нікіта Пресняков звик всього досягати сам.