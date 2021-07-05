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Онук Пугачової не вважає, що він успішний тільки завдяки своїм знаменитим родичам

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
5 липня, 11:29
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Старший онук Алли Пугачової Нікіта Пресняков зізнався, що йому не подобається, коли його таланти і успіхи пояснюються спадковістю
Нікіта Пресняков розповів, що добився всього власними стараннями
Нікіта Пресняков розповів, що добився всього власними стараннями / Фото: instagram.com/npresnyakov, instagram.com/alla_borisovna_fan15

Онук Алли Пугачової Нікіта Пресняков, який розповів про деякі секрети зіркового сімейства, недавно отримав головну роль у виставі "Безіменна зірка", яка пройде на сцені Губернського театру Сергія Безрукова. Багато хто припустив, що роль зірковий спадкоємець отримав завдяки своїй родині. Сам Нікіта Пресняков так не вважає.

Алла Пугачова з дітьми і внуками
Алла Пугачова з дітьми і внуками / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Зазначається, що виконавця на головну роль шукали дуже довго. Після довгих обговорень було прийнято рішення запросити в спектакль Нікіту Преснякова. Як згадав Сергій Безруков в одному зі своїх інтерв'ю, що гени і спадковість дають про себе знати.

"Ми з режисером разом прийшли до рішення запросити на головну роль Нікіту, і я впевнений, що це правильний вибір. Мені подобається його голос, і у нього дуже хороший музичний смак. Нікіта дуже добре відчуває музику, гени тут передалися відмінно, на ньому природа точно не відпочила!" – заявив Безруков.

Онук Пугачової не згоден з такою думкою.

Нікіта Пресняков з дружиною
Нікіта Пресняков з дружиною / Фото: instagram.com/npresnyakov

"Це зовсім не гени, а робота! Скажу як є, мені дуже не подобається, коли люди посилаються на гени, про кого б не йшлося. Наприклад, мені батько в дитинстві ставив хорошу музику, завдяки чому у мене розвинувся хороший смак. А далі у мене самого з'явився інтерес до музики, хоча, в свої 15-16 років я огидно співав, просто жахливо. Далі став все більше і більше займатися, у мене з'явився друг у школі, ми стали з ним ходити в караоке, яке для нас перетворилося в репетиційний зал", – сказав Нікіта Пресняков в інтерв'ю Tele.ru.

Які таланти є у дітей зірок – подробиці в сюжеті:

Раніше, що Крістіна Орбакайте розповідала, что Нікіта Пресняков звик всього досягати сам.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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