Онук Пугачової не вважає, що він успішний тільки завдяки своїм знаменитим родичам

Старший онук Алли Пугачової Нікіта Пресняков зізнався, що йому не подобається, коли його таланти і успіхи пояснюються спадковістю

Нікіта Пресняков розповів, що добився всього власними стараннями / Фото: instagram.com/npresnyakov, instagram.com/alla_borisovna_fan15

Онук Алли Пугачової Нікіта Пресняков, який розповів про деякі секрети зіркового сімейства, недавно отримав головну роль у виставі "Безіменна зірка", яка пройде на сцені Губернського театру Сергія Безрукова. Багато хто припустив, що роль зірковий спадкоємець отримав завдяки своїй родині. Сам Нікіта Пресняков так не вважає.

Алла Пугачова з дітьми і внуками / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Зазначається, що виконавця на головну роль шукали дуже довго. Після довгих обговорень було прийнято рішення запросити в спектакль Нікіту Преснякова. Як згадав Сергій Безруков в одному зі своїх інтерв'ю, що гени і спадковість дають про себе знати.

"Ми з режисером разом прийшли до рішення запросити на головну роль Нікіту, і я впевнений, що це правильний вибір. Мені подобається його голос, і у нього дуже хороший музичний смак. Нікіта дуже добре відчуває музику, гени тут передалися відмінно, на ньому природа точно не відпочила!" – заявив Безруков.

Онук Пугачової не згоден з такою думкою.

Нікіта Пресняков з дружиною / Фото: instagram.com/npresnyakov

"Це зовсім не гени, а робота! Скажу як є, мені дуже не подобається, коли люди посилаються на гени, про кого б не йшлося. Наприклад, мені батько в дитинстві ставив хорошу музику, завдяки чому у мене розвинувся хороший смак. А далі у мене самого з'явився інтерес до музики, хоча, в свої 15-16 років я огидно співав, просто жахливо. Далі став все більше і більше займатися, у мене з'явився друг у школі, ми стали з ним ходити в караоке, яке для нас перетворилося в репетиційний зал", – сказав Нікіта Пресняков в інтерв'ю Tele.ru.

Які таланти є у дітей зірок – подробиці в сюжеті:

Раніше, що Крістіна Орбакайте розповідала, что Нікіта Пресняков звик всього досягати сам.