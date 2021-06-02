Крістіна Орбакайте порівняла свого сина Нікіту Преснякова з принцом Гаррі – що у них спільного

Дочка Алли Пугачової пояснила, чому в зірковій сім'ї Нікіту Преснякова часто порівнюють з принцом Гаррі

Нікіта Пресняков і принц Гаррі Фото: Getty Images, instagram.com/npresnyakov

Дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте, яка минулого тижня відзначила 50-річчя, щаслива мама трьох дітей. У співачки двоє синів Нікіта і Дені та дочка Клава. Як зазначає артистка, кожен з них особистість. Але найбільше уваги ЗМІ прикута до старшого сина співачки Нікіти Преснякова, який став музикантом і актором.

В документальному фільмі про себе Крістіна зізналася, що в родині Нікіту часто порівнюють з онуком Єлизавети II – принцом Гаррі.

"Нікіта – наш принц Гаррі. Ми його так колись охрестили. Народився в Лондоні і дійсно навіть часом схожий на цього хлопця, на цього англійця. Часом своїми вчинками і думками. У нього завжди є своя думка. Я дуже рада. Він дуже рано встав самостійним. Він завжди шукав свою дорогу – абсолютно незалежну ", – поділилася Крістіна.

Сам Микита в одному зі своїх інтерв'ю розповідав, що він бунтар з дитинства.

"Я був важкий підліток, такий панк-рокер. Мене в 13 років не пустили до друга на день народження, і я жбурнув стілець у вікно ", – поділився спогадами онук Алли Пугачової.

Син Крістіни Орбакайте зізнався, що завжди хотів бути вільним і не залежати від своїх зіркових родичів. Тому онук Алли Пугачової не часто буває у неї в гостях.

"Вони всі моя сім'я. Я їх всіх безмежно люблю і поважаю. Але у мене з дитинства така натура, що я люблю бути вільним. Я з самого дитинства існую сам по собі. Ми бачимося, але, на жаль, не прямо щоб часто. Бачимося, зв'язок підтримуємо. Все добре у нас ", – сказав Нікіта.

Алла Пугачова з дітьми і внуками Фото: instagram.com/orbakaite_k

Варто зазначити, що на відміну від принца Гаррі Нікіта Пресняков не дає відвертих інтерв'ю і публічно ні в чому не звинувачує свою зіркову родину.

Нагадаємо, Нікіта Пресняков – син Володимира Преснякова і Крістіни Орбакайте.

Раніше онук Алли Пугачової розповів про захоплення Гаррі і Лізи Галкіних.

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