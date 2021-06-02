Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Крістіна Орбакайте порівняла свого сина Нікіту Преснякова з принцом Гаррі – що у них спільного

Сьогодні, 19:45

Дочка Алли Пугачової пояснила, чому в зірковій сім'ї Нікіту Преснякова часто порівнюють з принцом Гаррі

Нікіта Пресняков і принц Гаррі
Нікіта Пресняков і принц Гаррі
Фото: Getty Images, instagram.com/npresnyakov

Дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте, яка минулого тижня відзначила 50-річчя, щаслива мама трьох дітей. У співачки двоє синів Нікіта і Дені та дочка Клава. Як зазначає артистка, кожен з них особистість. Але найбільше уваги ЗМІ прикута до старшого сина співачки Нікіти Преснякова, який став музикантом і актором.

В документальному фільмі про себе Крістіна зізналася, що в родині Нікіту часто порівнюють з онуком Єлизавети II – принцом Гаррі.

"Нікіта – наш принц Гаррі. Ми його так колись охрестили. Народився в Лондоні і дійсно навіть часом схожий на цього хлопця, на цього англійця. Часом своїми вчинками і думками. У нього завжди є своя думка. Я дуже рада. Він дуже рано встав самостійним. Він завжди шукав свою дорогу – абсолютно незалежну ", – поділилася Крістіна.

Сам Микита в одному зі своїх інтерв'ю розповідав, що він бунтар з дитинства.

"Я був важкий підліток, такий панк-рокер. Мене в 13 років не пустили до друга на день народження, і я жбурнув стілець у вікно ", – поділився спогадами онук Алли Пугачової.

Син Крістіни Орбакайте зізнався, що завжди хотів бути вільним і не залежати від своїх зіркових родичів. Тому онук Алли Пугачової не часто буває у неї в гостях.

"Вони всі моя сім'я. Я їх всіх безмежно люблю і поважаю. Але у мене з дитинства така натура, що я люблю бути вільним. Я з самого дитинства існую сам по собі. Ми бачимося, але, на жаль, не прямо щоб часто. Бачимося, зв'язок підтримуємо. Все добре у нас ", – сказав Нікіта.

Алла Пугачова з дітьми і внуками
Алла Пугачова з дітьми і внуками
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Варто зазначити, що на відміну від принца Гаррі Нікіта Пресняков не дає відвертих інтерв'ю і публічно ні в чому не звинувачує свою зіркову родину.

Нагадаємо, Нікіта Пресняков – син Володимира Преснякова і Крістіни Орбакайте.

Раніше онук Алли Пугачової розповів про захоплення Гаррі і Лізи Галкіних.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Дочка Пугачової розчулила Мережу своєю щирістю на новому відео: Яке диво Пугачова зізналася, що Орбакайте на початку кар'єри багато хто принижував
Алла Пугачова Крістіна Орбакайте Микита Пресняков
Реклама

Новини партнерів

Скрытые признаки рака легких, на которые нужно обратить внимание
Скрытые признаки рака легких, на которые нужно обратить внимание
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год

Популярні статті

Сьогодні, 14:57Фаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

Сьогодні, 12:36Модно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

Сьогодні, 11:04Психо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

Вчора, 20:15Смачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

Вчора, 11:31Психо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

Вчора, 11:07Смачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

Вчора, 10:10Фаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

Вчора, 06:00Зірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

31 травняEvents

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

31 травняСмачно

Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним

31 травняЗірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

31 травняЗірково

Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

31 травняСмачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

31 травняЗірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

30 травняЗірково

Вибрав одну, а пише іншій: Холостяка Тіматі розкритикували за його пости про Алісу Грабову

Новини партнерів

Белорусская легкоатлетка показала свое тату - очень горячо
Белорусская легкоатлетка показала свое тату - очень горячо
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти