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Галкін зачарував Мережу неймовірним фото Пугачової в сукні: Фантастична жінка!

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 червня, 10:09
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На знімку, яким Максим Галкін поділився в своєму Instagram, Аллу Борисівну легко можна сплутати з феєю або принцесою з мультика – ну дуже їй личить ця сукня!
Максим Галкін показав чарівну Аллу Пугачову на фото
Максим Галкін показав чарівну Аллу Пугачову на фото / Фото: instagram.com/maxgalkinru

День народження Максима Галкіна було 18 червня, та артист все ще продовжує публікувати в соцмережі фото зі свят. Цього разу він розмістив в Instagram-профілі кадр, на якому зображена Алла Пугачова. У нас одне питання до Галкіна – чому він так довго ховав цю фотографію?

На нашому сайті, до речі, є ще багато вражаючого контенту. Наприклад, фото з подорожі найінстаграмнішими місцями недалеко від Києва.

Знімок Примадонни, ймовірно, було зроблено під час танців. Вона тримає поділ неймовірної сукні в квітковий принт і посміхається. Дуже гарне фото!

Алла Пугачова на дні народження Максима Галкіна
Алла Пугачова на дні народження Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шанувальники Алли Борисівни залишили їй компліменти в коментарях до посту:

  • "Красиво дуже! Легенда! Шикарна наша Алла Борисівна!"
  • "Шикарна сукня! Позитивне фото!"
  • "Завзяття і блиск в очах – ось коли видно, що жінка щаслива!"
Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

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Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачова і Максим Галкін познайомилися в 2001 році на фестивалі "Слов'янський базар", коли співачка ще була одружена з Філіпом Кіркоровим. В цьому році виповнюється 20 років, як вони разом.

Нещодавно артист зізнався, як їм вдалося зберегти стосунки.

"Ви запитаєте: "У чому щастя нашого союзу?" А в тому, що моя дружина завжди права і я в цьому не сумніваюся. Це не означає, що кожен з чоловіків, присутніх тут, повинен шукати свою Пугачову. Ви свою Пугачову вже знайшли. вона поруч з вами – просто зрозумійте, що вона завжди права на 100%. Щойно ви це зрозумієте, будете щасливі", – сказав Максим Галкін.

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:

Раніше ми розповідали, як російський шоубіз гуляв на дні народження Максима Галкіна.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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