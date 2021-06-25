Маленька пенсія і старий будиночок в Прибалтиці: як живе батько Христини Орбакайте

Миколас Орбакас отримує невелику пенсію, через що йому доводиться іноді працювати на корпоративах в Москві. Зараз артист з дружиною проживає в Литві

Міколас Орбакас розповів, як він зараз живе / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Колишній чоловік Алли Пугачової, батько Христини Орбакайте, яка цього року відзначила своє 50-річчя, Міколас Орбакас, розповів про те, як він зараз живе.

76-річний артист останнім часом рідко з'являється на публіці. Міколас давно пішов на пенсію і більшу частину часу зараз проводить в невеликому будинку в Литві, повідомляє 7Дней.ru.

Перший чоловік Алли Пугачової родом з Прибалтики, проте довгий час він жив в Москві. Лише в зрілому віці він отримав литовське громадянство. Від батьків артисту дістався скромний будиночок в литовському місті Паланга – туди Орбакас з дружиною Мариною їде на початку весни.

Пенсія у Міколаса Орбакаса становить 20 тисяч рублів, іноді артист працює на новорічних корпоративах. Мфколас зізнався, що іноді йому допомагає його дочка Христина.

Мsколас Орбакас і Крістіна Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Витрати у Орбакаса невеликі – на догляд за будинком і городом в Литві. Карантин Міколас разом з дружиною проводить на його батьківщині. Через COVID-19 минулого року артисту не вдалося приїхати в Росію, щоб відзначити свій ювілей – 75 років. Це засмутило Орбакаса, адже на свято він планував зібрати рідних і друзів.

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Алла Пугачова і Міколас Орбакас були одружені з 1969 по 1973 рік. Через кілька років Міколас одружився на повітряній гімнастці, артистці цирку Марині. У 1985 році у них народився син Фабіан.

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