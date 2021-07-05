Внук Пугачевой не считает, что он успешен только благодаря своим знаменитым родственникам

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков признался, что ему не нравится, когда его таланты и успехи объясняются наследственностью

Никита Пресняков рассказал, что добился всего собственными стараниями / Фото: instagram.com/npresnyakov, instagram.com/alla_borisovna_fan15

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который рассказал о некоторых секретах звездного семейства, недавно получил главную роль в спектакле "Безымянная звезда", который пройдет на сцене Губернского театра Сергея Безрукова. Многие предположили, что роль звездный наследник получил благодаря своей семье. Сам Никита Пресняков так не считает.

Алла Пугачева с детьми и внуками / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Отмечается, что исполнителя на главную роль искали очень долго. После долгих обсуждений было принято решении пригласить в спектакль Никиту Преснякова. Как упомянул Сергей Безруков в одном из своих интервью, что гены и наследственность дают о себе знать.

"Мы с режиссером вместе пришли к решению пригласить на главную роль Никиту, и я уверен, что это правильный выбор. Мне нравится его голос и у него очень хороший музыкальный вкус. Никита очень хорошо чувствует музыку, гены тут передались отлично, на нем природа точно не отдохнула!" – заявил Безруков.

Внук Пугачевой не согласен с таким мнением.

Никита Пресняков с женой / Фото: instagram.com/npresnyakov

"Это вовсе не гены, а работа! Скажу как есть, мне очень не нравится, когда люди ссылаются на гены, про кого бы ни шла речь. Например, мне отец в детстве ставил хорошую музыку, благодаря чему у меня развился хороший вкус. А дальше у меня самого появился интерес к музыке, хотя в свои 15-16 лет я отвратительно пел, просто ужасно. Дальше стал все больше и больше заниматься, у меня появился друг в школе, мы стали с ним ходить в караоке, которое для нас превратилось в репетиционный зал", – сказал Никита Пресняков в интервью Tele.ru.

Какие таланты есть у детей звезд – подробности в сюжете:

Ранее Кристина Орбакайте рассказывала, что Никита Пресняков привык всего добиваться сам.