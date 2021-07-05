Внук Пугачевой не считает, что он успешен только благодаря своим знаменитым родственникам

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который рассказал о некоторых секретах звездного семейства, недавно получил главную роль в спектакле "Безымянная звезда", который пройдет на сцене Губернского театра Сергея Безрукова. Многие предположили, что роль звездный наследник получил благодаря своей семье. Сам Никита Пресняков так не считает.
Отмечается, что исполнителя на главную роль искали очень долго. После долгих обсуждений было принято решении пригласить в спектакль Никиту Преснякова. Как упомянул Сергей Безруков в одном из своих интервью, что гены и наследственность дают о себе знать.
"Мы с режиссером вместе пришли к решению пригласить на главную роль Никиту, и я уверен, что это правильный выбор. Мне нравится его голос и у него очень хороший музыкальный вкус. Никита очень хорошо чувствует музыку, гены тут передались отлично, на нем природа точно не отдохнула!" – заявил Безруков.
Внук Пугачевой не согласен с таким мнением.
"Это вовсе не гены, а работа! Скажу как есть, мне очень не нравится, когда люди ссылаются на гены, про кого бы ни шла речь. Например, мне отец в детстве ставил хорошую музыку, благодаря чему у меня развился хороший вкус. А дальше у меня самого появился интерес к музыке, хотя в свои 15-16 лет я отвратительно пел, просто ужасно. Дальше стал все больше и больше заниматься, у меня появился друг в школе, мы стали с ним ходить в караоке, которое для нас превратилось в репетиционный зал", – сказал Никита Пресняков в интервью Tele.ru.
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Ранее Кристина Орбакайте рассказывала, что Никита Пресняков привык всего добиваться сам.