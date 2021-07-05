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Дочка Пугачової і Галкіна вразила Мережу акторським талантом: Скільки в ній чарівності

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
5 липня, 08:20
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Максим Галкін поділився кадрами, як його семирічна дочка Ліза виразно розповідає вірш. Шанувальники в захваті від нового відео
Дочка Алли Пугачової розчулила Мережу на новому відео
Дочка Алли Пугачової розчулила Мережу на новому відео / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна, двійнята Гаррі і Ліза, часто з'являються в соцмережах батьків. Зіркові спадкоємці не соромляться камери і завжди із задоволенням демонструють свої таланти – співають, читають реп, дивують акторським талантом. Цьогу разу Максим Галкін вирішив поділитися в Instagram відео, на якому Ліза виразно читає вірш.

Молодша дочка Алли Пугачової з'явилася в кадрі в ніжно-рожевій сукні. Вона відразу ж уточнила, що вірш, який вона читає, написав Арсеній Тарковський. Він називається "Бабочка". Розповідаючи вірш, Ліза не забувала про інтонацію і жестикуляцію.

Шанувальники були зачаровані її акторськими здібностями.

  • "Скільки в ній світла і чарівності"
  • "Талант! Така красуня. Я намагаюся не пропускати не один уривок ваших відео. Прекрасна сім'я, прекрасне виховання"
  • "Сама як сонечко, розповідає і посмішка. І я слухаю і посміхаюся. Так приємно дивитися на красуню"
  • "Ну все! Або МХАТ або МГИМО"

Нагадаємо, Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах і знають англійську і французьку мови. Шанувальники пари зазначають, що Ліза і Гаррі дуже артистичні.

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:

Раніше ми розповідали, що онука Алли Пугачової вирішила стати співачкою.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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