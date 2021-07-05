Дочка Пугачової і Галкіна вразила Мережу акторським талантом: Скільки в ній чарівності

Максим Галкін поділився кадрами, як його семирічна дочка Ліза виразно розповідає вірш. Шанувальники в захваті від нового відео

Дочка Алли Пугачової розчулила Мережу на новому відео / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна, двійнята Гаррі і Ліза, часто з'являються в соцмережах батьків. Зіркові спадкоємці не соромляться камери і завжди із задоволенням демонструють свої таланти – співають, читають реп, дивують акторським талантом. Цьогу разу Максим Галкін вирішив поділитися в Instagram відео, на якому Ліза виразно читає вірш.

Молодша дочка Алли Пугачової з'явилася в кадрі в ніжно-рожевій сукні. Вона відразу ж уточнила, що вірш, який вона читає, написав Арсеній Тарковський. Він називається "Бабочка". Розповідаючи вірш, Ліза не забувала про інтонацію і жестикуляцію.

Шанувальники були зачаровані її акторськими здібностями.

"Скільки в ній світла і чарівності"

"Талант! Така красуня. Я намагаюся не пропускати не один уривок ваших відео. Прекрасна сім'я, прекрасне виховання"

"Сама як сонечко, розповідає і посмішка. І я слухаю і посміхаюся. Так приємно дивитися на красуню"

"Ну все! Або МХАТ або МГИМО"

Нагадаємо, Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах і знають англійську і французьку мови. Шанувальники пари зазначають, що Ліза і Гаррі дуже артистичні.

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