Сосєдов розгромив творчість Пугачової: Повна відсутність смаку

Музичний критик Сергій Сосєдов вважає, що Пугачова колись дійсно була талановита, але в даний час втратила смак і голос

Сергій Сосєдов розкритикував творчість Алли Пугачової / Фото: скриншот, instagram.com/alla_borisovna_fan15

Музичний критик Сергій Сосєдов раніше називав себе одним з найвідданіших шанувальників Алли Пугачової і співав їй дифірамби. Але в останні роки риторика музичного критика змінилася. Сосєдов зізнався, що зараз не схвалює творчість Пугачової, а також не розуміє, чому народ приходить в таке захоплення від однієї згадки співачки.

Як зізнався музичний критик виданню "Експрес газета", що творчість Алли Пугачової переоцінюють і свого часу артистку перехвалили. А популярність Пугачової – це заслуга її чоловіка Олександра Стефановича.

"Про Примадонну нашу говорили багато того, чого не треба було про неї говорити; Аллочка була переоцінена, на жаль. І я сам вніс в цей лепту. Ми її розбалували, ось вона і повірила в те, що вона велика і геніальна. Але ці визначення їй не підходять ", – сказав Сосєдов.

Сергій Сосєдов вважає, що Аллу Пугачову свого часу перехвалили / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

Музичний критик зазначив, що раніше Алла Пугачова дійсно блищала на сцені, проте зараз її голос і репертуар залишають бажати кращого.

"Репертуар негідний, м'яко кажучи. І на мене, співати про телогреечку і копієчку, стоячи при цьому в дорогій червоному одязі – це повна відсутність самоіронії і смаку ", – заявив Сергій Сосєдов.

Сергей Соседов негативно высказался о творчестве Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

Нагадаємо, раніше Сергій Сосєдов вже заявляв, що успіх співачки – це грамотний піар.

"І правда, що такого в ній було? Нічого! Вона була такою ж співачкою, як і всі інші, як Софія Ротару, Едіта П'єха, Валентина Толкунова ... Вона анітрохи не була їх вище, але їй створили міфологію і створили дуже грамотно", – говорив він в одному зі своїх інтерв'ю.

Варто зазначити, що Алла Пугачова на критику Сергія Сосєдова не ображається.

"Не чіпайте Сергійка, йому треба якось заробляти. Ну що робити – спочатку він заробляв на тому, що хвалив мене, тепер він заробляє на тому, що мене ... Я завжди кажу:" Ще хтось так говорить? "- висловилася співачка про музичного критика.

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:

Раніше Алла Пугачова вперше за довгий час виступила на публіці.