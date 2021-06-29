Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Сосєдов розгромив творчість Пугачової: Повна відсутність смаку

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
29 червня, 11:45
Копіювати лінк
Музичний критик Сергій Сосєдов вважає, що Пугачова колись дійсно була талановита, але в даний час втратила смак і голос
Сергій Сосєдов розкритикував творчість Алли Пугачової
Сергій Сосєдов розкритикував творчість Алли Пугачової / Фото: скриншот, instagram.com/alla_borisovna_fan15

Музичний критик Сергій Сосєдов раніше називав себе одним з найвідданіших шанувальників Алли Пугачової і співав їй дифірамби. Але в останні роки риторика музичного критика змінилася. Сосєдов зізнався, що зараз не схвалює творчість Пугачової, а також не розуміє, чому народ приходить в таке захоплення від однієї згадки співачки.

Як зізнався музичний критик виданню "Експрес газета", що творчість Алли Пугачової переоцінюють і свого часу артистку перехвалили. А популярність Пугачової – це заслуга її чоловіка Олександра Стефановича.

"Про Примадонну нашу говорили багато того, чого не треба було про неї говорити; Аллочка була переоцінена, на жаль. І я сам вніс в цей лепту. Ми її розбалували, ось вона і повірила в те, що вона велика і геніальна. Але ці визначення їй не підходять ", – сказав Сосєдов.

Сергій Сосєдов вважає, що Аллу Пугачову свого часу перехвалили
Сергій Сосєдов вважає, що Аллу Пугачову свого часу перехвалили / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

Музичний критик зазначив, що раніше Алла Пугачова дійсно блищала на сцені, проте зараз її голос і репертуар залишають бажати кращого.

"Репертуар негідний, м'яко кажучи. І на мене, співати про телогреечку і копієчку, стоячи при цьому в дорогій червоному одязі – це повна відсутність самоіронії і смаку ", – заявив Сергій Сосєдов.

Сергей Соседов негативно высказался о творчестве Аллы Пугачевой
Сергей Соседов негативно высказался о творчестве Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

Нагадаємо, раніше Сергій Сосєдов вже заявляв, що успіх співачки – це грамотний піар.

"І правда, що такого в ній було? Нічого! Вона була такою ж співачкою, як і всі інші, як Софія Ротару, Едіта П'єха, Валентина Толкунова ... Вона анітрохи не була їх вище, але їй створили міфологію і створили дуже грамотно", – говорив він в одному зі своїх інтерв'ю.

Варто зазначити, що Алла Пугачова на критику Сергія Сосєдова не ображається.

"Не чіпайте Сергійка, йому треба якось заробляти. Ну що робити – спочатку він заробляв на тому, що хвалив мене, тепер він заробляє на тому, що мене ... Я завжди кажу:" Ще хтось так говорить? "- висловилася співачка про музичного критика.

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:

Раніше Алла Пугачова вперше за довгий час виступила на публіці.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
08
дній
02
годин
02
хвилин
44
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти