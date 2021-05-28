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Що Пугачова приховує від Гаррі і Лізи Галкіних про свого онука – зізнання Нікіти Преснякова

Сьогодні, 13:28

Онук Алли Пугачової в одному зі своїх інтерв'ю розповів про деякі секрети зіркового сімейства

Алла Пугачова з дітьми і внуками
Алла Пугачова з дітьми і внуками
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Старший онук Алли Пугачової 30-річний Микита Пресняков не часто буває в гостях у своєї зіркової бабусі. Але якщо у нього виходить зустрітися з сім'єю, він із задоволенням проводить час з дітьми співачки. Микита зізнався, що Гаррі і Ліза Галкін не знають, що він їх племінник.

"Від них поки це приховують, тому що це, мабуть, дивно. Я не знаю. Але вони офігенскі. Я обожнюю їх. Вони іноді мене Дені називають. Плутають з моїм братом. Кажуть:" Дені, ой, як же тебе. Нікіта ! " Вони прямо взагалі офігенні ", – сказав онук Пугачової в програмі "Доля людини".

Алла Пугачова з дітьми і внуками
Алла Пугачова з дітьми і внуками
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Він зазначив, що Гаррі і Ліза ростуть кмітливими і дуже творчими дітьми.

"Гаррі Галкіну вже подобається важка музика. Він любить Linkin Park, як і я. Він уже грає на повну силу на піаніно. Вони прямо нереальні діти. Ліза дуже артистична. Спілкуєшся з ними і прямо не віриш, що їм стільки років. Прямо моментами здається, що вони старші за тебе ", – поділився Нікіта.

Нагадаємо, Гаррі і Ліза Галкін народилися в 2013 році. Зараз їм сім років, їх племінник Нікіта Пресняков старший за дітей Пугачової на 23 роки.

Раніше ми розповідали, що внучка Алли Пугачової хоче стати співачкою.

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