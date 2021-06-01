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Віктор Павлік випустив пісню про майбутню дитину: шанувальники згадали його покійного сина

Сьогодні, 16:35

Артист написав колискову для їхньої з Катериною Репяховою майбутньої дитини – сина Михайла. Хлопчик повинен народитися вже цього літа

Віктор Павлік випустив зворушливу пісню, присвячену його четвертій дитині
Віктор Павлік випустив зворушливу пісню, присвячену його четвертій дитині
Фото: instagram.com/viktorpavlik

Сьогодні, 1 червня, пісню до Міжнародного дня захисту дітей, випустили не тільки alyona alyona з "Океаном Ельзи", але і Віктор Павлік. Артист присвятив трек майбутньому сину від своєї молодої дружини – Катерини Репяхової. Малюк має з'явитися на світ вже цього літа.

"Нехай кожне слово з цієї світлої пісеньки збудеться. Нехай її люблять і дітки Мишка, наші внуки і вона буде жити з покоління в покоління. Нехай вона полюбиться і вам", – написала в Instagram Катерина Репяхова.

У коментарях під анімаційним кліпом шанувальники артиста зазначили, що пісня вийшла дуже зворушливою і красивою. Вони також згадали покійного сина Віктора Павліка – Павла, який пішов з життя у віці 21 року, в серпні минулого року.

  • Вічна пам'ять вашому синові, Вікторе.
  • Гарно! А маленький янгол – ораз Павла?
  • Аж мурашки шкірою! Яка ніжність, неймовірно!
  • Супер!
Скріншот: YouTube

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Зазначимо, що Павло Павлік народився в третьому шлюбі Віктора – з Лорою Созаєвою.. Хлопець довгий час лікувався від онкологічного захворювання. Раніше Віктор Павлік навіть збирав кошти для допомоги синові і для його лікування за кордоном. Після того, як Павлу діагностували хворобу, він пройшов 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії. Однак подолати важку хворобу йому все ж не вдалося.

Дивіться інтерв'ю Віктора Павліка для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". Артист розповів про вагітність дружини, смерть сина і сімейне життя:

Раніше ми повідомляли, що Віктор Павлік з вагітною дружиною Катериною Репяховою відзначили першу річницю весілля. Пара таємно розписалася в травні 2020 року, але урочистості у Каті і Віктора не було. Дружина Павліка також опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька весільних фото.

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