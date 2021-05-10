Молода дружина Віктора Павліка зворушила співака їхнім спільним фото і рядками з популярної пісні

Катерина Репяхова опублікувала ніжне фото з артистом і супроводила кадр рядками з треку Макса Барських та Zivert

Катерина Репяхова та Віктор Павлік Фото: instagram.com/repyahovakate

Молода дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова, яка раніше поскаржилася на клінінгову компанію, поділилася з підписниками романтичним кадром з чоловіком.

В Instagram вона опублікувала колаж з їхніх з Віктором фото, супроводивши кадр рядком з пісні Макса Барських та Zivert – Besteller:

"Ты падай, я рядом, я небо держу на руках.

Мы как бестселлер, что не достать.

Со стороны всем виднее, как жить нельзя.

Это искусство – не прятать чувства,

Тебя любить у целого мира на глазах".

Віктор Павлік відреагував на публікацію, написавши два коментарі: "Нічого собі" і "Кохана, я торкнутий".

Скріншот: Instagram

Фото оцінив не тільки артист, а й їхні з Катериною шанувальники:

Ой, як гарно! Я дуже люблю цікаві ефекти на фото. Ви розумниця.

Гарне фото!

Ви дуже-дуже милі!

Шикарні, просто немає слів!

Скріншот: Instagram

Раніше Катерина Репяхова показала, в яких умовах жила до переїзду в Київ.

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