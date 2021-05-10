Молода дружина Віктора Павліка зворушила співака їхнім спільним фото і рядками з популярної пісні
Катерина Репяхова опублікувала ніжне фото з артистом і супроводила кадр рядками з треку Макса Барських та Zivert
Молода дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова, яка раніше поскаржилася на клінінгову компанію, поділилася з підписниками романтичним кадром з чоловіком.
В Instagram вона опублікувала колаж з їхніх з Віктором фото, супроводивши кадр рядком з пісні Макса Барських та Zivert – Besteller:
"Ты падай, я рядом, я небо держу на руках.
Мы как бестселлер, что не достать.
Со стороны всем виднее, как жить нельзя.
Это искусство – не прятать чувства,
Тебя любить у целого мира на глазах".
Віктор Павлік відреагував на публікацію, написавши два коментарі: "Нічого собі" і "Кохана, я торкнутий".
Фото оцінив не тільки артист, а й їхні з Катериною шанувальники:
- Ой, як гарно! Я дуже люблю цікаві ефекти на фото. Ви розумниця.
- Гарне фото!
- Ви дуже-дуже милі!
- Шикарні, просто немає слів!
Раніше Катерина Репяхова показала, в яких умовах жила до переїзду в Київ.
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