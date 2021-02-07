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Віктор Павлік присвятив зворушливу пісню покійному синові (відео)

Сьогодні, 14:53

Артист показав Павла Павліка в різні роки його життя

Віктор Павлік вшанував пам'ять свого покійного сина, який помер у серпні минулого року після тривалої хвороби. В Instagram-акаунті співак опублікував композицію, присвячену Павлу і показав його в дитинстві та юності.

"Мій ангел", – написав Віктор Павлік. Так він назвав і пісню, музику для якої написав сам.

У ролику є рідкісні фото Павла Павліка в юному віці, коли він виступав на сцені зі своїм зірковим татом, а також знімки з особистого архіву.

, (@Viktorpavlik)

У 2018 році Павлу Павліку діагностували саркому. Відтоді він переніс операцію, 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії.

Однак подолати важку хворобу йому не вдалося. У червні 2020 року син Віктора Павліка розповів у соціальній мережі, що припиняє лікування, щоб відновити сили, але сподівається на краще. На початку серпня 2020 року він помер.

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Нещодавно стало відомо, що Віктор Павлік знову готується стати батьком. Його молода дружина Катерина Репяхова вагітна первістком. Деякий час подружжя приховувало цю новину від публіки, але в січні кохана артиста таки показала округлий живіт.

Дивіться відверте інтерв'ю Віктора Павліка для "Кави з перцем":

Нагадаємо, що раніше Віктор Павлік оприлюднив пісню, слова для якої написав його син.

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