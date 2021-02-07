Віктор Павлік присвятив зворушливу пісню покійному синові (відео)

Артист показав Павла Павліка в різні роки його життя

Віктор Павлік вшанував пам'ять свого покійного сина, який помер у серпні минулого року після тривалої хвороби. В Instagram-акаунті співак опублікував композицію, присвячену Павлу і показав його в дитинстві та юності.

"Мій ангел", – написав Віктор Павлік. Так він назвав і пісню, музику для якої написав сам.

У ролику є рідкісні фото Павла Павліка в юному віці, коли він виступав на сцені зі своїм зірковим татом, а також знімки з особистого архіву.

У 2018 році Павлу Павліку діагностували саркому. Відтоді він переніс операцію, 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії.

Однак подолати важку хворобу йому не вдалося. У червні 2020 року син Віктора Павліка розповів у соціальній мережі, що припиняє лікування, щоб відновити сили, але сподівається на краще. На початку серпня 2020 року він помер.

Нещодавно стало відомо, що Віктор Павлік знову готується стати батьком. Його молода дружина Катерина Репяхова вагітна первістком. Деякий час подружжя приховувало цю новину від публіки, але в січні кохана артиста таки показала округлий живіт.

Дивіться відверте інтерв'ю Віктора Павліка для "Кави з перцем":

Нагадаємо, що раніше Віктор Павлік оприлюднив пісню, слова для якої написав його син.

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