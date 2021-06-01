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Океан Ельзи і alyona alyona заспівали про дітей війни. Слухаємо пісню, від якої мурашки шкірою

Сьогодні, 11:23

Композиція була записана в двох варіантах. Одним з авторів тексту став український письменник і поет Сергій Жадан

"Океан Ельзи" і alyona alyona випустили пісню про дітей війни
"Океан Ельзи" і alyona alyona випустили пісню про дітей війни
Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Легендарний рок-гурт "Океан Ельзи", яка вперше виступить на Atlas Weekend, і популярна реп-виконавиця alyona alyona презентували спільну пісню "Країна дітей".

Пісня – посвята дітям України, які постраждали в результаті війни на сході країни, збройних конфліктів, терактів. Прем'єра до Міжнародного дня захисту дітей – 1 червня. Це нагадування, що, перш за все, діти потребують захисту від вчинків дорослих, від їх безвідповідальних і жорстоких рішень.

Текст Сергія Жадана, присвячений пам'яті Данила Дідика, хлопця, який у 2015 році загинув в Харкові в результаті теракту під час Маршу єдності. "Країна дітей" вийшла одночасно в двох версіях: "океанівській" і в стилі хіп-хоп.

Відео для пісні знято на початку травня цього року в місті Лисичанськ на сході України. Головними героями стали діти від 8 до 13 років, які проживають в місті.

"Пишаюся тим, що трек був створений саме з "Океаном Ельзи" – легендарним гуртом. Разом ми довго міркували, як поділитися з вами історією, яка болить в наших серцях не один рік. Тому після творчих роздумів було вирішено зробити дві версії треку", – поділилася alyona alyona в описі до відео на своєму офіційному YouTube-каналі.

Друга версія пісні "Країна дітей":

Слухачі бурхливо відреагували на вихід пісні:

  • Ого, дуже сильно, мурашки шкірою!
  • Дуже круто!
  • Мурашки тілом, круто, дякую!
  • Дуже потужно і зворушливо. Дякую за пісню!
  • Дуже чіпляє душу. Сподіваємося, що це (війна – Ред.) коли-небудь закінчиться!
Скріншот: YouTube

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук опублікував рідкісне фото дружини на честь її дня народження. Кадр дружини співака в соцмережі – це рідкість і приємний сюрприз для шанувальників, адже Святослав – не з тих артистів, хто часто розповідає про своє особисте життя.

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пісня Океан Ельзи alyona alyona
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