Покійному синові Віктора Павліка могло би виповнитися 22 – архівні фото Павла

У серпні у співака Віктора Павліка помер молодший син Павло. Він кілька років боровся з онкологічним захворюванням

Сьогодні синові Віктора Павлика Павлу, який помер в серпні минулого року від раку , виповнилось би 22 роки. Співак і його колишня дружина Лора Созаева опублікували у себе в соцмережах зворушливі послання.

Віктор Павлик в Facebook був небагатослівним.

"Синочка, улюблений, з днем народження тебе, мій Янгол!" – написав артист.

Син Віктора Павліка Павло Фото: Facebook-сторінка Віктора Павліка

Мама Павла написала в Facebook зворушливий пост і поділилася раніше неопублікованими фото сина.

"Сьогодні моєму синові Паші Павліку виповнилося б 22! Коли він був в мені, я молилася Господу: – Я обіцяю, що навчу свого сина шляхам Божим, вірі, чесності і правди! Я виконала свою обіцянку і пишаюся тим, що син тепер в руках Господа! у Бога смерті немає! Є перехід у вічність, де згодом буде зустріч усіх, хто любить у Христі! " – написала Лора Созаева.

Віктор Павлик з Лорою Созаевой і сином Павлом Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Віктор Павлик з Лорою Созаевой і сином Павлом Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Лора Созаева з сином Павлом Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Віктор Павлик з сином Павлом Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Син Віктора Павліка Павло і Лора Созаева Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Син Віктора Павліка Павло і Лора Созаева Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Віктор Павлик з сином Павлом Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Лора Созаєва і Павло Павлік Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Нагадаємо, Павло Павлік народився від третього шлюбу Віктора – з Лорою Созаевой. Після того, як хлопцеві діагностували хворобу, його лікували в Ізраїлі. Віктор Павлік неодноразово збирав кошти у небайдужих, щоб вилікувати сина, проте стан Павла тільки погіршувався.

Раніше старший син Віктора Павліка згадав останню розмову з молодшим братом.

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