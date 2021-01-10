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Це сталося: молода дружина Віктора Павліка вагітна (фото)

Сьогодні, 18:09

Першими фотографіями вагітності Катя Репяхова поділилася в Instagram

Віктор Павлік та Катерина Репяхова незабаром стануть батьками. Молода дружина популярного співака, яка нещодавно потрапила в ДТП, вагітна! Про це сама Катя розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина опублікувала в соцмережі кілька спільних фото з Павліком.

Віктор Павлик та Катерина Репяхова
Віктор Павлик та Катерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

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"Новий етап нашого життя. Це щастя. Це нескінченна любов", – коротко написала Репяхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

На знімках вона позує поруч із зірковим чоловіком, поклавши руку на живіт, який поки що не надто збільшився. Це значить, що Катя має вагітність невеликого строку.

Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова стали чоловіком і дружиною 29 травня 2020 року. Вони не відразу повідомили про шлюб, а приховували це майже два тижні.

На початку серпня минулого року Віктор Павлік втратив свого 21-річного сина Павла, який кілька років боровся з онкологічним захворюванням.

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