Це сталося: молода дружина Віктора Павліка вагітна (фото)
Першими фотографіями вагітності Катя Репяхова поділилася в Instagram
Віктор Павлік та Катерина Репяхова незабаром стануть батьками. Молода дружина популярного співака, яка нещодавно потрапила в ДТП, вагітна! Про це сама Катя розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Дівчина опублікувала в соцмережі кілька спільних фото з Павліком.
"Новий етап нашого життя. Це щастя. Це нескінченна любов", – коротко написала Репяхова.
На знімках вона позує поруч із зірковим чоловіком, поклавши руку на живіт, який поки що не надто збільшився. Це значить, що Катя має вагітність невеликого строку.
Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова стали чоловіком і дружиною 29 травня 2020 року. Вони не відразу повідомили про шлюб, а приховували це майже два тижні.
На початку серпня минулого року Віктор Павлік втратив свого 21-річного сина Павла, який кілька років боровся з онкологічним захворюванням.
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