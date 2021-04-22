Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Вагітна дружина Павліка показала, в яких умовах жила до переїзду в Київ

Сьогодні, 19:09

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова провела маленьку екскурсію по своїй кімнаті в Дніпрі

Вагітна дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка показала секретне фото в прозорому боді , приїхала в своє рідне місто Дніпро. Дружина артиста вирішила своїм підписникам в Instagram показати кімнату, в якій жила до переїзду в Київ.

Кімната у Катерини невелика – там є одномісне ліжко, шафа, полиці з книгами, стіл і комп'ютер. Також вона зазначила, що на шафі в чохлі висить кілька весільних суконь. Одну з яких вона так і не наділа, так весілля довелося скасувати.

Але приїзд до рідного міста не обійшовся без сюрпризів. У себе в Instastories Репяхова розповіла, що жити вона буде не в квартирі, а готелі. Причина – в Дніпрі відключили воду і її не буде більше доби.

"Їдемо в готель, тому що неможливо жити без води", – поділилася дружина артиста.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Репяхова поскаржилася на жахливий сервіз за кордоном.

Раніше Катерина Репяхова розповіла, які в неї стосунки зі свекрухою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Павлік заявив, що в старості залишиться під опікою молодої дружини: Сподіваюся, не вижене мене Вагітна Репяхова і Павлік відпочивають в Єгипті: скільки коштує їхній номер в готелі Віктор Павлік та його дружина розсекретили стать дитини: відео
Катерина Репяхова
Реклама

Новини партнерів

Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19

Популярні статті

Сьогодні, 15:04Смачно

Ідея для пікніка: як приготувати картоплю з салом на мангалі

Сьогодні, 10:09Зірково

Наталі Сумській – 65: п'ять фото з архіву актриси

Сьогодні, 05:35Психо

Гороскоп на сьогодні 22 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, отримаєте звання супермена!

Вчора, 18:28Смачно

Фарбуємо перепелині яйця на Великдень – інструкція до застосування

Вчора, 13:08Зірково

День народження Єлизавети II: що ми знаємо про британську королеву

Вчора, 12:30Зірково

Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам

Вчора, 12:11Зірково

Дантес показав Дорофєєву без макіяжу: З днем народження, стара!

Вчора, 11:41Events

Коли буде Вербна неділя в 2021 році: дата і цікаві традиції свята

Вчора, 10:38Смачно

Як спекти паску в мультиварці: 3 рецепти великодньої випічки

Вчора, 10:16Модно

Єлизавета II – іменинниця: як змінювався стиль королеви за роки її правління

Вчора, 09:29Зірково

10 цитат королеви Єлизавети II до її 95-річчя

20 квітняСмачно

Як приготувати глазур для паски: 5 трендових рецептів

20 квітняЗірково

Син Наташі Корольової станцював на пілоні під українську пісню: відео

20 квітняСмачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця харчовими барвниками

20 квітняEvents

Як зробити мінігород в квартирі: перевірені лайфхаки

20 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте готові до шаленої пристрасті!

Новини партнерів

Пугачева показала свою настоящую внешность
Пугачева показала свою настоящую внешность
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти