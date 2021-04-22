Вагітна дружина Павліка показала, в яких умовах жила до переїзду в Київ

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова провела маленьку екскурсію по своїй кімнаті в Дніпрі

Вагітна дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка показала секретне фото в прозорому боді , приїхала в своє рідне місто Дніпро. Дружина артиста вирішила своїм підписникам в Instagram показати кімнату, в якій жила до переїзду в Київ.

Кімната у Катерини невелика – там є одномісне ліжко, шафа, полиці з книгами, стіл і комп'ютер. Також вона зазначила, що на шафі в чохлі висить кілька весільних суконь. Одну з яких вона так і не наділа, так весілля довелося скасувати.

Але приїзд до рідного міста не обійшовся без сюрпризів. У себе в Instastories Репяхова розповіла, що жити вона буде не в квартирі, а готелі. Причина – в Дніпрі відключили воду і її не буде більше доби.

"Їдемо в готель, тому що неможливо жити без води", – поділилася дружина артиста.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Репяхова поскаржилася на жахливий сервіз за кордоном.

Раніше Катерина Репяхова розповіла, які в неї стосунки зі свекрухою.

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