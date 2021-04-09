Вагітна дружина Павліка розповіла, які в неї стосунки зі свекрухою насправді

Дружина співака відповіла на найпопулярніше питання

Вагітна дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка нещодавно поскаржилася на сервіс за кордоном , вирішила відповісти на питання своїх підписників. Звичайно ж, не обійшлося без згадки про зіркового чоловіка.

Цього разу у Катерини в InstaStories поцікавилися, які в неї стосунки з мамою Віктора Павліка – 80-річною Олександрою Георгіївною. Дружина Павліка зазначила, що багатьох хвилює це питання.

Віктор Павлік з мамою Фото: instagram.com/viktorpavlik

"Мамі Віктора Павліка 80 років. Вона старенька бабуся. По своїй натурі дуже флегматична. Які стосунки? Ніколи мене не ображала, поганого про мене нічого не говорила", – прокоментувала дружина співака.

А ось мама Катерини Репяховой з Віктором Павликом в хороших стосунках. Вона часто приїжджає до них в гості. Більш того, кілька збирається знімати їй квартиру в Києві.

"Через тиждень мама приїжджає до Києва. Будемо їй знімати квартиру максимально близько до нас. Мріємо знайти квартиру в одному будинку", – поділилася планами майбутня мама.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлик розповів, чому не допомагає своїй мамі фінансово.

Раніше Катерина Репяхова показала секретне фото в прозорому боді.

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