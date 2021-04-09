Вагітна дружина Павліка розповіла, які в неї стосунки зі свекрухою насправді
Дружина співака відповіла на найпопулярніше питання
Вагітна дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка нещодавно поскаржилася на сервіс за кордоном , вирішила відповісти на питання своїх підписників. Звичайно ж, не обійшлося без згадки про зіркового чоловіка.
Цього разу у Катерини в InstaStories поцікавилися, які в неї стосунки з мамою Віктора Павліка – 80-річною Олександрою Георгіївною. Дружина Павліка зазначила, що багатьох хвилює це питання.
"Мамі Віктора Павліка 80 років. Вона старенька бабуся. По своїй натурі дуже флегматична. Які стосунки? Ніколи мене не ображала, поганого про мене нічого не говорила", – прокоментувала дружина співака.
А ось мама Катерини Репяховой з Віктором Павликом в хороших стосунках. Вона часто приїжджає до них в гості. Більш того, кілька збирається знімати їй квартиру в Києві.
"Через тиждень мама приїжджає до Києва. Будемо їй знімати квартиру максимально близько до нас. Мріємо знайти квартиру в одному будинку", – поділилася планами майбутня мама.
Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлик розповів, чому не допомагає своїй мамі фінансово.
Раніше Катерина Репяхова показала секретне фото в прозорому боді.
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