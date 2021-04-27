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Вагітна дружина Павліка поскаржилася на сервіс клінінгової компанії: Довго прибирали

Сьогодні, 19:30

Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про якість сервісу клінінгової компанії і про те, що їй не сподобалося

Вагітна дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка не так давно показала маленьку екскурсію по своїй кімнаті в Дніпрі , залишилася незадоволена послугами клінінгової компанії. В InstaStories розповіла, що їй не сподобалося.

Катерина зізналася, що вибирала клінінгову компанію, посилаючись на відгуки популярних блогерів. Але її очікування не виправдалися.

"З мінусів, що дві жінки клинери були якісь смурні, з якоюсь дуже важкою енергетикою. На все відповідали дуже неохоче, якщо я щось питала. Одна з жінок ручку у ванній зламала", – сказала дружина артиста.

Не сподобалося їй, що вони довго прибиралися. За словами Катерини, на прибирання ванної кімнати і кухні вони витратили сім з половиною годин. За прибирання вона заплатили 4000 гривень.

"Враження залишилися двоякі. Щодо прибирання – дива не сталося, десь недомито. Звичайно, краще, ніж нічого, але 50 на 50", – сказала дружина артиста.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Репяхова поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном.

раніше Катерина Репяхова розповіла, які в неї стосунки зі свекрухою.

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