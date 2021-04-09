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Верка Сердючка презентует премьеру песни в гипершоу "Маска"

Сегодня, 13:51

Зрителей ждет много сюрпризов в гранд-финале проекта

Создатели мировой телесенсации – масштабного гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" – готовят для зрителей множество сюрпризов в гранд-финале проекта, который выйдет в эфире канала "Украина" в эту субботу в 21:00. Так, с премьерой песни на сцене появится любимица миллионов – зажигательная Верка Сердючка.

Верка Сердючка презентует премьеру песни в гипершоу
Верка Сердючка презентует премьеру песни в гипершоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Верка Сердючка – звезда межконтинентального масштаба. Каждое ее появление на публике превращается в грандиозное действо, ведь там, где выступает она – настоящий праздник. Для гранд-финала шоу "Маска" Верка приготовила невероятный подарок – премьеру новой песни Disco Kicks.

Вместе с мамой и своим бэндом они устроят на сцене проекта яркий перфоманс. Звездные детективы Оля Полякова, NK | Настя Каменских, Олег Винник и DZIDZIO будут танцевать прямо на столе. А потом попытаются отгадать, какая суперзвезда замаскировалась в образе Верки Сердючки.

Верка Сердючка презентует премьеру песни в гипершоу
Верка Сердючка презентует премьеру песни в гипершоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"У вас нет вопросов ко мне? Небольшая подсказка: я – Michelle Andrade, а это (показывает на маму – ред.) – Жабеня, – шутит Верка Сердючка в эфире телеканала "Украина". – Мы с мамой очень довольны, что выступим на этой сцене".

Но и это еще не все сюрпризы, которые ожидают зрителей в гранд-финале шоу "Маска". Уже в эту субботу на сцену выйдет загадочный гость – эпатажный Рак. Ведущий Владимир Остапчук продемонстрирует новый яркий образ. И наконец мы узнаем, какие знаменитости все это время прятались под масками романтичного Дракона, величественного Солнца и мужественного Носорога. Кто из них станет триумфатором грандиозного проекта?

Верка Сердючка презентует премьеру песни в гипершоу
Верка Сердючка презентует премьеру песни в гипершоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Смотрите гранд-финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 10 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина".

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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Источник: Сегодня
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