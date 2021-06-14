Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку – ЗМІ
Музиканта нібито бачили у Львові в компанії незнайомки. А джерела з оточення Святослава Вакарчука пов'язують її з розлученням
Напередодні стало відомо, що Святослав Вакарчук розлучився з Лялею Фонарьовою після більш ніж 20 років стосунків. Про це лідер "Океану Ельзи" сам розповів на своїй сторінці в Facebook.
Раніше Вакарчук ніколи не писав про особисте життя в соцмережах, тому його вчинок трохи здивував шанувальників. А хтось пов'язує це із чутками про новий роман музиканта.
Зокрема, за інформацією Telegram-каналу "Культурная прачечная", Святослава Вакарчука бачили у Львові з якоюсь жінкою. Звичайно, їм відразу приписали романтичні стосунки.
А джерела з оточення Вакарчука натякнули, що саме ця загадкова жінка стала причиною розриву Святослава і Лялі.
Нагадаємо, що Вакарчук не назвав, причину, чому вони з Фонарьовою розлучилися.
Про їхній шлюб теж відомо мало. Вони познайомилися у 90-х, коли Ляля була стилістом групи. Разом пара виховувала дочку Лялі від попереднього шлюбу – Діану.
Подейкували, що Святослав і Ляля побралися у 2015 році, але ні Вакарчук, ні Фонарьова це не підтверджують.
Раніше поет і продюсер Євген Рибчинський заявив, що Ляля Фонарьова допомогла Святославу Вакарчуку стати відомим.
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