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Вакарчук расстался с супругой из-за другой женщины – СМИ

Сегодня, 15:15

Музыканта якобы видели во Львове в компании незнакомки. А источники из окружения Святослава Вакарчука связывают ее с разводом

Святослав Вакарчук с бывшей супругой Лялей Фонаревой
Святослав Вакарчук с бывшей супругой Лялей Фонаревой
Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Накануне стало известно, что Святослав Вакарчук расстался с Лялей Фонаревой после более чем 20 лет отношений. Об этом лидер "Океана Эльзы" сам рассказал на своей странице в Facebook.

Ранее Вакарчук никогда не писал о личной жизни в соцсетях, потому его поступок немного удивил поклонников. А кто-то связывает это со слухами о новом романе музыканта.

Так, по информации Telegram-канала "Культурная прачечная", Святослава Вакарчука видели во Львове с некой женщиной. Конечно, им сразу приписали романтические отношения.

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А источники из окружения Вакарчука намекнули, что именно эта загадочная женщина стала причиной разрыва Святослава и Ляли.

Святослав Вакарчук воспитывал дочь Ляли фонаревой от ее первого брака
Святослав Вакарчук воспитывал дочь Ляли фонаревой от ее первого брака
Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, что Вакарчук не назвал причину, по которой они с Фонаревой расстались.

Об их браке тоже известно мало. Они познакомились в 90-х, когда Ляля была стилистом группы. Вместе пара воспитывала дочь Ляли от предыдущего брака – Диану.

Ходили слухи, что Святослав и Ляля официально узаконили свои отношения в 2015 году, но ни Вакарчук, ни Фонарева это не подтверждают.

Ранее поэт и продюсер Евгений Рыбчинский заявил, что Ляля Фонарева помогла Святославу Вакарчуку стать известным.

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