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Це нас не турбує, – Іраклі Макацарія про роман із 19-річною дівчиною

Сьогодні, 13:12

Відомий бізнесмен Іраклі Макацарія нещодавно представив публіці свою нову дівчину, яка молодша за нього на 17 років

Іраклі Макацарія зі своєю дівчиною Лізою
Іраклі Макацарія зі своєю дівчиною Лізою
Фото: instagram.com/lizachichuaa/

Іраклі Макацарія в березні відсвяткував 36-річчя, а його дівчині Лізі зараз 19. Та пару абсолютно не турбує різниця у віці.

В новому інтерв'ю відомий бізнесмен прокоментував те, що його обраниця молодша за нього на 17 років. За словами Іраклі, ні його, ні Лізу цю не бентежить.

Ліза молодша за Іраклі на 17 років, та пару це не хвилює
Ліза молодша за Іраклі на 17 років, та пару це не хвилює
Фото: instagram.com/lizachichuaa/

"Скажу тобі відверто, ця різниця у віці, на щастя, нас з Лізою не турбує. Нам дуже добре разом і я її дуже люблю, а це найголовніше", – заявив Макацарія Каті Осадчій у відео, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

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Іраклі стверджує, що у них з Лізою серйозні стосунки, проте на питання про спільне майбутнє він відповів досить стримано: "Я намагаюся на цю тему багато не говорити, просто порадійте за мене, все чудово".

Що відомо про дівчину Іраклі Макацарія

Насправді – не так вже й багато. Її звуть Ліза Чичуа. Їй 19 років, вона грузинка. Дівчина Іраклі не найактивніша користувачка Instagram.

Дівчина Іраклі Макацарія Ліза
Дівчина Іраклі Макацарія Ліза
Фото: instagram.com/lizachichuaa/

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