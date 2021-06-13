Це нас не турбує, – Іраклі Макацарія про роман із 19-річною дівчиною
Відомий бізнесмен Іраклі Макацарія нещодавно представив публіці свою нову дівчину, яка молодша за нього на 17 років
Іраклі Макацарія в березні відсвяткував 36-річчя, а його дівчині Лізі зараз 19. Та пару абсолютно не турбує різниця у віці.
В новому інтерв'ю відомий бізнесмен прокоментував те, що його обраниця молодша за нього на 17 років. За словами Іраклі, ні його, ні Лізу цю не бентежить.
"Скажу тобі відверто, ця різниця у віці, на щастя, нас з Лізою не турбує. Нам дуже добре разом і я її дуже люблю, а це найголовніше", – заявив Макацарія Каті Осадчій у відео, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".
Іраклі стверджує, що у них з Лізою серйозні стосунки, проте на питання про спільне майбутнє він відповів досить стримано: "Я намагаюся на цю тему багато не говорити, просто порадійте за мене, все чудово".
Насправді – не так вже й багато. Її звуть Ліза Чичуа. Їй 19 років, вона грузинка. Дівчина Іраклі не найактивніша користувачка Instagram.
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