Аніта Луценко зізналася, що приховувала свого чоловіка спеціально. Та все ж ми його побачили (фото)
Обранець зіркової фітнес-тренерки не любить публічності, тому його майже ніколи не можна побачити в соцмережах Аніти
Аніта Луценко, яка раніше відверто розповіла про смерть екс-бойфренда, показала, з ким вона у стосунках зараз. Чоловік фітнес-тренерки не любить камер і уникає публічного життя.
Однак нам все ж випала можливість подивитися на коханого Аніти – вони разом відпочили в Грузії, в гостях у Іраклі Макацарія.
В Instastories Луценко опублікувала знімок зі своїм Олександром, де він ховає обличчя.
Але його можна побачити в ролику, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".
"Ми не побралися, але він не хоче публічності, йому це не подобається. У цю подорож ми їхали разом, тому що Саша дуже добре дружить вже з Іраклі і це було ідеально, тому що і день народження у нього вчора був. Вчора відсвяткували грузинський день народження і це було дуже круто та неймовірно і я вважаю, що влаштувала хороший подарунок тим, що ми поїхали разом сюди", – розповіла Аніта Луценко в інтерв'ю.
Досі Аніта і Олександр не афішували свої стосунки. Вони разом виховують спільну 4-річну дочку.
Дивіться в сюжеті, як зіркові пари ділять бюджет:
Раніше Аніта Луценко показала, як виглядала сім років тому.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше