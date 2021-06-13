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Аніта Луценко зізналася, що приховувала свого чоловіка спеціально. Та все ж ми його побачили (фото)

Сьогодні, 12:07

Обранець зіркової фітнес-тренерки не любить публічності, тому його майже ніколи не можна побачити в соцмережах Аніти

Аніта Луценко вперше показала свого обранця
Аніта Луценко вперше показала свого обранця
Фото: instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко, яка раніше відверто розповіла про смерть екс-бойфренда, показала, з ким вона у стосунках зараз. Чоловік фітнес-тренерки не любить камер і уникає публічного життя.

Однак нам все ж випала можливість подивитися на коханого Аніти – вони разом відпочили в Грузії, в гостях у Іраклі Макацарія.

В Instastories Луценко опублікувала знімок зі своїм Олександром, де він ховає обличчя.

Фітнес-тренер Аніта Луценко опублікувала фото зі своїм чоловіком
Фітнес-тренер Аніта Луценко опублікувала фото зі своїм чоловіком
Фото: instagram.com/anitasporty

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Але його можна побачити в ролику, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

Аніта Луценко та її чоловік на ім'я Олександр
Аніта Луценко та її чоловік на ім'я Олександр
Фото: YouTube

"Ми не побралися, але він не хоче публічності, йому це не подобається. У цю подорож ми їхали разом, тому що Саша дуже добре дружить вже з Іраклі і це було ідеально, тому що і день народження у нього вчора був. Вчора відсвяткували грузинський день народження і це було дуже круто та неймовірно і я вважаю, що влаштувала хороший подарунок тим, що ми поїхали разом сюди", – розповіла Аніта Луценко в інтерв'ю.

Досі Аніта і Олександр не афішували свої стосунки. Вони разом виховують спільну 4-річну дочку.

Дивіться в сюжеті, як зіркові пари ділять бюджет:

Раніше Аніта Луценко показала, як виглядала сім років тому.

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