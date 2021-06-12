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Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною: Наші дороги розійшлись

Сьогодні, 14:40

З Лялею Фонарьовою лідер "Океану Ельзи" прожив понад 20 років. Причину, через яку вони вирішили розлучитися, Вакарчук не називає

Святослав Вакарчук/Ляля Фонарьова
Святослав Вакарчук/Ляля Фонарьова
Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова більше не разом. Зовсім нещодавно музикант і колишній народний депутат України опублікував рідкісне фото дружини на честь її дня народження, а сьогодні повідомив на своїй сторінці у Facebook, що вони вирішили розлучитися.

"Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченою радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою", – написав Вакарчук у пості.

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Святослав Вакарчук вирішив не ділитися подробицями, зазначивши, що не любить багато говорити про особисте. Причину, через яку вони з Лялею розлучилися, лідер "ОЕ" теж не назвав.

Святослав Вакарчук виховував дочку Лялі Фонарьової від її першого шлюбу
Святослав Вакарчук виховував дочку Лялі Фонарьової від її першого шлюбу
Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова були разом більш ніж 20 років. Водночас про їхній шлюб відомо мало. Вони познайомилися в 90-х, коли Ляля була стилісткою групи. Разом пар виховувала дочку Лялі від попереднього шлюбу – Діану, якій днями виповниться 28 років.

Ходили чутки, що Святослав і Ляля офіційно узаконили свої стосунки у 2015 році, та ні Вакарчук, ні Фонарьова це не підтверджують.

Дивіться в сюжеті, як зірки переживають розрив стосунків:

У травні Святослав Вакарчук відсвяткував своє 46-річчя в АТО.

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