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Топалов зворушливо привітав Тодоренко з днем народження: Я захоплююся тобою в усьому

Сьогодні, 12:34

Влад Топалов і Регіна Тодоренко одружилися в 2018 році. Пара виховує спільного сина Майкла. Чоловік Регіни присвятив їй в Instagram зворушливий пост

Влад Топалов зворушливо привітав Регіну Тодоренко з днем народження
Влад Топалов зворушливо привітав Регіну Тодоренко з днем народження
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Сьогодні телеведуча Регіна Тодоренко відзначає свій 31-й день народження. У числі перших телеведучу зі святом привітав її чоловік Влад Топалов. Він не раз зізнавався дружині в коханні і говорив, що вона для нього дуже важлива. У день її народження він присвятив зворушливий пост Регіні. Варто зазначити, що пост в Instagram був опублікований до того, як стало відомо про втрати близької людини Регіни.

"Моя найдорожча, найважливіша і найближча людина на цій землі. Мій найкращий друг. Моя гордість. Моя радість! Моє нескінченне щастя. Жінка мого життя і любов вселенських масштабів. З днем народження", – написав артист.

Регіна Тодоренко та Влад Топалов
Регіна Тодоренко та Влад Топалов
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Він зазначив, що дуже пишається дружиною.

"Ти – величезна глиба добра, світла, любові і турботи для всіх, хто тебе знає або стикається з тобою !!! Я хочу тобі побажати тільки одного – не втрачай цього божественного світла і цієї дитячої, чарівної наївності. Ти – абсолютне сонце для нас з Моном. Ми все навколо тебе крутиться, гріємося і ця енергія і добро підтримують в нас життя. Справа тут вже навіть не в любові і романтики. А в абсолютному "проростання" вглиб людини. Я тобою пишаюся. Я милуюся тобою, як людиною, мамою і жінкою ", – поділився Топалов.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов
Регіна Тодоренко і Влад Топалов
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Влад додав, що завжди і у всьому підтримає Регіну.

"Всі мої перемоги – це твоя любов і абсолютна, виняткова підтримка в усьому і завжди. І це взаємно. Я за тобою – до кінця! Я за тебе горою, проти всіх і завжди! Ви – моє! Я захоплююся тобою в усьому! ( Ну, практично) Я беру з тебе приклад. Ти – моя героїня. Будь здорова !!! І залишайся найщасливішою поруч зі мною! " – написав Влад Топалов.

Регіна Тодоренко зараз з сім'єю перебуває в Туреччині. Влад Топалов залишився в Москві. Як зізналася телеведуча, чоловік не зміг прилетіти разом з нею і сином на відпочинок через недавно перенесену операцію.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренко для програми "Зірковий шлях":

Раніше Регіна Тодоренко зізналася, що вони з Владом Топаловим пережили кризу у стосунках.

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